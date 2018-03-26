В Уфе за решением проблем обманутых дольщиков можно следить в прямом эфире

В Башкирии по инициативе Госкомитета РБ по строительству и архитектуре создана специальная структура, призванная решать различные проблемы в строительной отрасли республики. Это Региональный оператор по содействию строительству объектов (РОССО). Одной из главных «строительных» проблем, как известно, является проблема обманутых дольщиков.

РОССО решил пойти по пути открытости в своей работе. Теперь виртуально присутствовать на совещаниях, посвященных рассмотрению и решению проблем обманутых дольщиков в Республике Башкортостан теперь сможет любой желающий. РОССО открыл на сервисе youtube канал, на котором уже ведутся прямые эфиры с таких совещаний. Если вы пропустили эфир, видео сохраняется на канале, с ходом совещания можно ознакомиться в любое удобное время.