В Уфе обманутые дольщики обратились с высоты своей проблемы к Путину
Сегодня, 14:34ПолитикаТатьяна Майорова
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На многоэтажном долгострое со вчерашнего вечера висит огромный баннер с обращением к Владимиру Путину.
Сюжеты: Фотофакт
Сегодня, 18 марта, на стене многоэтажного недостроенного дома на углу улицы Софьи Перовской и Дуванского бульвара многие горожане заметили большой баннер с обращением к Владимиру Путину от имени обманутых дольщиков.
«Проблема дольщиков – проблема государства. В.В.Путин, помогите!» - гласит текст на баннере.
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По данным редакции, баннер появился на стене долгостроя накануне поздно вечером. Застройщиком данного жилого комплекса является компания «Башинвест». Его строительство тянется уже почти девять лет.
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