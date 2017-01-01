Потребительский терроризм: когда дольщики не правы



Потребительский терроризм стал распространенным явлением в самых разных сферах современной жизни. Представители многих отраслей называют его одним из самых популярных трендов нового тысячелетия. Не так давно об этом во время визита в Уфу говорил доктор Рошаль: юристы провоцируют родственников пациентов на судебные иски. Похожую проблему обозначили и уфимские транспортники: в последнее время участились случаи судебных исков по поводу травм в автобусах и трамваях, которые предъявляют одни и те же люди, превратившие несчастные случаи в прибыльный бизнес.

Вместо того, чтобы грамотно защищать свои права, в ряде случаев дольщики решили использовать судебные иски как средство наживы.
И вот теперь эксперты заявили о дольщиках, которые терроризируют добросовестных застройщиков. Вместо того, чтобы грамотно защищать свои права, в ряде случаев дольщики решили использовать судебные иски как средство наживы. При этом абсолютно очевидно, что они не способны объективно оценить реальные последствия своих действий.

В итоге, не принимая во внимание финансовые трудности и иные проблемы, с которыми сталкивается застройщик, дольщики атакуют их своими исками, не предполагая, что «топят» не только компанию, но и самих себя. Примеры противостояния между дольщиками и застройщиками есть уже и в нашем регионе.
Айгуль Фазлиуллина
Юрист
– Я сама раньше искренне сочувствовала дольщикам, которые по вине строительных компаний лишились жилья и своих средств. Я несколько изменила свое мнение после того, как выступила на стороне застройщика по одному из исков от потребителей, - рассказала Медиакорсети подробности дела уфимский юрист Айгуль Фазлиуллина. – Дольщики новостройки, которая была сдана с небольшим опозданием, буквально на пару месяцев, обратились в суд с требованием компенсации морального вреда. Их интересы в суде представлял юрист, который часто выступает на стороне потребителей. Но в данном случае истина оказалась вовсе не на стороне истцов. Мы смогли доказать, что задержка со сдачей дома была связана с объективными причинами – затянувшимся оформлением документов в муниципалитете. Лично я была крайне удивлена позицией дольщиков, которые въехали в новое, качественно выполненное жилье и стали после этого предъявлять претензии.
По словам Айгуль Фазлиуллиной, истинная подоплека иска дольщиков выяснилась после общения с другими жильцами дома. На условиях анонимности они рассказали, что юрист, выступавший в суде на стороне дольщиков, перед подачей иска успел пообщаться с собственниками всех квартир. При этом он уговаривал их уступить ему право на компенсацию за определенную сумму. Пойти с ним на такую сделку согласились только шесть семей. Остальные жильцы решили не ввязываться в столь сомнительное мероприятие.
Наиболее точно охарактеризовал создавшееся положение руководитель Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. В начале февраля организация обратилась с письмом к министру строительства России Михаилу Меню и председателю профильного комитета Госдумы России Николаю Николаеву.

- Случаев проявления потребительского терроризма со стороны дольщиков становится все больше. С нашей точки зрения, ситуация приняла настолько серьезные масштабы, что требует срочного вмешательства. Мы предлагаем запретить участникам долевого строительства уступать их право на получение компенсации третьим лицам. Прежде всего, это касается юристов, которые оформляют иски к застройщикам на солидные суммы, - рассказал Кирилл Холопик. – Лично меня в данном случае просто поражает позиция дольщиков. Ведь абсолютно очевидно, что такие судебные разбирательства негативно отразятся на сроках сдачи жилья, а средства, которые они стараются отсудить при помощи юристов, подчас очень необходимы для завершения строительных работ.
Кирилл Холопик
Эксперты подчеркивают: лояльное отношение законодательства о долевом строительстве к дольщикам на практике оборачивается злоупотреблениями последних своими правами. А значит, пора привести законодательство к балансу интересов дольщиков и застройщиков. Юристы и строительные компании надеются, что чиновники и депутаты прислушаются к их мнению и внесут разумные изменения в действующий закон. Медиакорсеть будет следить за развитием событий.