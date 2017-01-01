– Я сама раньше искренне сочувствовала дольщикам, которые по вине строительных компаний лишились жилья и своих средств. Я несколько изменила свое мнение после того, как выступила на стороне застройщика по одному из исков от потребителей, - рассказала Медиакорсети подробности дела уфимский юрист Айгуль Фазлиуллина. – Дольщики новостройки, которая была сдана с небольшим опозданием, буквально на пару месяцев, обратились в суд с требованием компенсации морального вреда. Их интересы в суде представлял юрист, который часто выступает на стороне потребителей. Но в данном случае истина оказалась вовсе не на стороне истцов. Мы смогли доказать, что задержка со сдачей дома была связана с объективными причинами – затянувшимся оформлением документов в муниципалитете. Лично я была крайне удивлена позицией дольщиков, которые въехали в новое, качественно выполненное жилье и стали после этого предъявлять претензии.

