План на межгород: «Башавтотранс» намерен купить еще 40 автобусов

На сайте госзакупок сообщается, что компанией «Башавтотранс» объявлен аукцион по отбору поставщика на закупку автобусов для междугороднего сообщения. Всего планируется приобрести 40 микроавтобусов.

Известно, что стартовая цена контракта составляет 110,7 млн рублей. Поставщик должен предоставить до конца года 40 оборудованных микроавтобусов на 16 машиномест не старше 2019-го года.

Срок эксплуатации должен быть обеспечен не менее 150 тысяч километров и двух лет. Итоги аукциона будут подведены 10 февраля 2020 года.