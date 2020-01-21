Маршрутки-онлайн: в Уфе проведут эксперимент с транспортом по примеру Москвы и Казани

Сегодня, 21 января, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник столичного управления транспорта и связи Ильдар Юланов рассказал об итогах работы в подведомственных ему сферах и главным образом - о транспортной реформе.

— Совместно с перевозчиками, имеющими правоустанавливающие документы, были возобновлены перевозки по 21 муниципальному маршруту, исходя из анализа обращений граждан изменены схемы движения по 34 муниципальным маршрутам, а также увеличено количество транспортных средств на 27 маршрутах, а на 21 — изменен класс транспортных средств, — сообщил Ильдар Юланов. — На маршруты, обслуживаемые ГУП «Башавтотранс», поступило 77 автобусов большой, средней и малой вместимости. Перевозчиками негосударственных форм собственности, на данный момент, приобретено 63 автобуса среднего класса марок «Вектор-NEXT», «ПАЗ-Вектор», «МАЗ», часть из которых имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров, а также оборудование для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения и пассажиров с детскими колясками.

Многие, кто слушал доклад, обратили внимание, насколько мало внимания чиновник уделил электротранспорту, сообщив, что «на балансе столичного МУЭТ числятся 151 трамвай и 175 троллейбусов, за 2019 год электротранспортом перевезено 18 986 000 пассажиров, что на 7% больше значений 2018 года». О том, что износ муниципальных трамваев и троллейбусов стремительно близится к 100%, докладчик тактично умолчал, уделив зато достаточно внимания работе канатной дороги и речной переправы. Правда, он уточнил, что запланирован ремонт контактной сети для троллейбусов.

— Многое сделано, много мер принято, — одобрил выступление Ульфат Мустафин. — Но многие уфимцы жалуются, что автобусы ездят не по расписанию, опаздывают на 25, на 30 минут. Как решается эта проблема?

Ильдар Юланов в ответ вновь посетовал на пробки на дорогах в часы-пик и нехватку подвижного состава, заверил, что специалисты управления регулярно выезжают на линии и проводят профилактические мероприятия.

По его словам, в первом квартале текущего года МУП «Уфагортранс» планирует ввести онлайн-диспетчерскую для контроля движения транспортных средств через GPS-навигацию и координации их движения. В эксперименте примет участие один частный перевозчик, по итогам будет принято решение о целесообразности распространения данного опыта.

- Постараемся сделать так, как это реализовано в Москве и Казани, - пообещал Ильдар Юланов.

Напомним, что на публичных слушаниях (которые прошли с массой нарушений), посвященных бюджету города, сразу несколько сотрудников МУЭТ выступили с предложением поддержать отрасль, поскольку износ подвижного состава 98% процентов по трамваям и троллейбусам.