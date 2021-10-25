Как не родной: почему изучение башкирского языка в республике остается проблемой

— Жаль, не извинились перед родителями, которым потрепали немало нервов. Не выступили на собрании с признанием своих ошибок. Это было бы очень хорошо и по человеческим меркам, и чисто по педагогическим, — отметили в Комитете. Также в организации добавили, что более высокую оценку своей деятельности директоры, завучи и классные руководители получат, если «хотя бы перестанут принуждать выбирать не востребованные на данном этапе образования предметы», когда не будут врать, что региональные предметы (башкирский язык, краеведение, уфаведение, Культура Башкортостана и т. п.) обязательны для выбора и изучения и что если не изучать региональный компонент (который отменили еще в 2009 году), то не выдадут аттестат.