Как не родной: почему изучение башкирского языка в республике остается проблемой

Одна из жительниц Межгорья в 2020 году написала письмо в Министерство образования и науки РБ. В нем она процитировала фрагмент № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», согласно которому родители имеют право выбирать, изучение какого родного языка будут преподавать в школе их детям.
— Я против, чтобы мой ребенок изучал башкирский язык: и так высокая нагрузка в школе, и я не могу оказать помощь ребенку в изучении башкирского языка, так как не владею им. Но у нас «требуют» подписать согласие [на его изучение]. Имею ли я право отказаться?
Ответ на обращение должен был прийти в октябре прошлого года, но этого не произошло до сих пор. Характерная ситуация для Башкортостана, где вопрос принуждения к изучению башкирского языка в школах по-прежнему остается актуальным.
В 2015 году было опубликовано открытое письмо к занимавшей должность министра образования РБ Гульназ Шафиковой. В тексте родители школьников Башкирии подчеркивают, что обращаются «уже к третьему министру образования РБ» по поводу принудительного изучения башкирского языка в местных школах, а в качестве последствий приводят примеры семей, вынужденных из-за этого уехать из региона. Прямым текстом обозначено: обращения нерезультативны — «доверие к власти упало, а проблема по-прежнему тлеет, рискуя в любой момент разгореться не на шутку».
— Мы с родителями на личном приеме не раз обсуждали эту тему с бывшими министрами, но они глухи к нашему голосу, зато их слух значительно обострялся, когда в школы, в образовательный процесс, лезла политика, и политический ветер они очень хорошо улавливали. Политиканы, не посоветовавшись с народом, с экспертами, с психологами, с педагогами, с родителями, решили, что башкирский язык можно сохранить, лишь одним единственным способом: принудительно обучая ему русскоязычных детей в русскоязычных школах.
По мнению родителей, мало кто из тех, кто сейчас водит детей в школу, знает о возможностях, которые дает закон об образовании:
— Мы считаем, что виновато в этом министерство образования Башкирии, которое словно скрывает от участников образовательного процесса новые законы, дающие школам, родителям и учащимся огромные права.
Через несколько лет, после проведенной, по поручению Владимира Путина, проверки в 2018 году, в России были введены новые поправки в закон об образовании, которые закрепили право на добровольное изучения родных языков в школе. Это решение в свое время поддержал экс-глава республики Рустэм Хамитов, подчеркнув, что «никакого ущемления нашего населения в части изучения родных языков нет». В поддержку закона высказывался и Радий Хабиров. На пленарном заседании V Всемирного курултая башкир он потребовал прекратить заставлять изучать родные языки в школах республики, но при этом — сделать их модными и востребованными. По его словам, башкирский язык нуждается в защите от равнодушия, политиканства, недальновидности и неумения работать.
Заместитель премьер-министра РБ Азат Бадранов впоследствии уточнял, что добровольный выбор в школах республики работает исправно, добавив, что, очевидно, для гармонизации сложившейся этноязыковой ситуации, для сохранения и развития башкирского языка необходимы иные меры и подходы в образовательной политике.
— Родители пишут заявления, какой конкретно язык хочет изучать их сын или дочь. В этом случае родительская общественность должна сама определить, что для их ребенка важно. Этот режим успешно действует. И как отметили сотрудники прокуратуры, [2021-й] год идет без нарушений. Никто из родителей не жалуется ни в принуждении, ни в отказе приема заявлений.
Однако на деле проблема даже спустя несколько лет остается нерешенной. Новые скандалы продолжают множиться.
Так, в сентябре этого года принуждать к изучению башкирского языка продолжили в стерлитамакских школах № 1 и № 23. По словам представителя Комитета по защите прав школьников РБ Галины Лучкиной, за принуждение или угрозы о невыдаче аттестатов из-за отказа «добровольно» изучать башкирский язык родители учеников имеют право подать в суд, а прокуратура «уже не раз» давала директорам в подобных случаях возможность «изучить закон об образовании и поступить правильно».
На ситуацию действенно отреагировала лишь прокуратура, которая провела разъяснительные работы с руководством упомянутых школ Стерлитамака. Для ученика, которому угрожали не выдать аттестат из-за нежелания изучать краеведение и башкирский язык, был составлен индивидуальный учебный план (он составляется не только для детей с проблемами здоровья, но и для тех, кто хочет изучать отдельные предметы углубленно). В школе № 23 задним числом внесли дополнительный предмет «Окружающий мир» в дополнение к башкирскому языку и краеведению, директору выдали представление, школе — штраф за неисполнение закона.
— Жаль, не извинились перед родителями, которым потрепали немало нервов. Не выступили на собрании с признанием своих ошибок. Это было бы очень хорошо и по человеческим меркам, и чисто по педагогическим, — отметили в Комитете. Также в организации добавили, что более высокую оценку своей деятельности директоры, завучи и классные руководители получат, если «хотя бы перестанут принуждать выбирать не востребованные на данном этапе образования предметы», когда не будут врать, что региональные предметы (башкирский язык, краеведение, уфаведение, Культура Башкортостана и т. п.) обязательны для выбора и изучения и что если не изучать региональный компонент (который отменили еще в 2009 году), то не выдадут аттестат.
Сколько бы прокуратура ни штрафовала сотрудников школ, становится очевидно, что проблему это не решает. «С нас требуют, что мы можем сделать?» — говорят учителя и директора, а влиятельные политические деятели республики продолжают выступать за силовой подход в решении языковой проблемы региона, чем не первый год саботируют исполнение федерального законодательства. И, судя по всему, ни глава республики Радий Хабиров, ни президент страны Владимир Путин им не указ.
В то же время среди пострадавших от буксующей в этом вопросе образовательной системы оказались и те, кто действительно хочет изучать башкирский язык, — их лишают такой возможности.
По словам председателя комитета по образованию и науке РФ Вячеслава Никонова, в последние годы система поддержки изучения и преподавания родных языков в стране ухудшилась: закрываются институты, которые занимались этими вопросами, «есть проблемы» с учебниками и с образовательными стандартами. По мнению языковеда Михаила Ослона, жизнеспособность национальных языков в большей степени зависит от намерений носителей этого языка передать его своим детям. Поэтому неудивительно, что в Башкирии фигурируют и обратные ситуации, когда родители хотят, чтобы их детям преподавали башкирский, но — этого не происходит.
— Мои дети учатся в двух разных уфимских школах. У старшеклассницы уже три года башкирского в программе нет, хотя заявления на обучение башкирскому языку исправно собирались и писались. У двух средних детей башкирский язык официально проводится, но за весь год прошло не более шести занятий, остальные пропали, либо были заменены другими занятиями. У младшего считается, что башкирский язык идет, но еще ни одного урока не состоялось, — рассказывает уфимка Айгуль Рашитова.
Фиксируются и жалобы на руководителей образовательных организаций, которые настойчиво предлагают родителям заменить изучение башкирского языка на другие предметы. Специалисты считают, что преподавание башкирского языка в регионе за последнюю четверть века снизилось — как качественно, так и количественно. То есть в некоторых школах башкирский язык считается «обязательным», а в других, где это востребовано, все пущено на самотек.
В результате кризис в системе образования республики продолжает сохраняться, провоцируя нескончаемые боевые действия между родителями и администрациями школ. Как и в любой войне, главными жертвами тут тоже оказываются дети.