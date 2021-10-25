Как не родной: почему изучение башкирского языка в республике остается проблемой

Как не родной: почему изучение башкирского языка в республике остается проблемой
Как не родной: почему изучение башкирского языка в республике остается проблемой
Вчера, 11:00ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В 2018 году в российских школах ввели добровольное изучение родных национальных языков, но вопрос уроков башкирского языка в республике по-прежнему остается проблемой для родителей.

Одна из жительниц Межгорья в 2020 году написала письмо в Министерство образования и науки РБ. В нем она процитировала фрагмент № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», согласно которому родители имеют право выбирать, изучение какого родного языка будут преподавать в школе их детям.

— Я против, чтобы мой ребенок изучал башкирский язык: и так высокая нагрузка в школе, и я не могу оказать помощь ребенку в изучении башкирского языка, так как не владею им. Но у нас «требуют» подписать согласие [на его изучение]. Имею ли я право отказаться?

Ответ на обращение должен был прийти в октябре прошлого года, но этого не произошло до сих пор. Характерная ситуация для Башкортостана, где вопрос принуждения к изучению башкирского языка в школах по-прежнему остается актуальным.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Затянувшаяся проблема

В 2015 году было опубликовано открытое письмо к занимавшей должность министра образования РБ Гульназ Шафиковой. В тексте родители школьников Башкирии подчеркивают, что обращаются «уже к третьему министру образования РБ» по поводу принудительного изучения башкирского языка в местных школах, а в качестве последствий приводят примеры семей, вынужденных из-за этого уехать из региона. Прямым текстом обозначено: обращения нерезультативны — «доверие к власти упало, а проблема по-прежнему тлеет, рискуя в любой момент разгореться не на шутку».

— Мы с родителями на личном приеме не раз обсуждали эту тему с бывшими министрами, но они глухи к нашему голосу, зато их слух значительно обострялся, когда в школы, в образовательный процесс, лезла политика, и политический ветер они очень хорошо улавливали. Политиканы, не посоветовавшись с народом, с экспертами, с психологами, с педагогами, с родителями, решили, что башкирский язык можно сохранить, лишь одним единственным способом: принудительно обучая ему русскоязычных детей в русскоязычных школах.

По мнению родителей, мало кто из тех, кто сейчас водит детей в школу, знает о возможностях, которые дает закон об образовании:

— Мы считаем, что виновато в этом министерство образования Башкирии, которое словно скрывает от участников образовательного процесса новые законы, дающие школам, родителям и учащимся огромные права.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Через несколько лет, после проведенной, по поручению Владимира Путина, проверки в 2018 году, в России были введены новые поправки в закон об образовании, которые закрепили право на добровольное изучения родных языков в школе. Это решение в свое время поддержал экс-глава республики Рустэм Хамитов, подчеркнув, что «никакого ущемления нашего населения в части изучения родных языков нет». В поддержку закона высказывался и Радий Хабиров. На пленарном заседании V Всемирного курултая башкир он потребовал прекратить заставлять изучать родные языки в школах республики, но при этом — сделать их модными и востребованными. По его словам, башкирский язык нуждается в защите от равнодушия, политиканства, недальновидности и неумения работать.

Заместитель премьер-министра РБ Азат Бадранов впоследствии уточнял, что добровольный выбор в школах республики работает исправно, добавив, что, очевидно, для гармонизации сложившейся этноязыковой ситуации, для сохранения и развития башкирского языка необходимы иные меры и подходы в образовательной политике.

Фото:Медиахолдинг1Mi

— Родители пишут заявления, какой конкретно язык хочет изучать их сын или дочь. В этом случае родительская общественность должна сама определить, что для их ребенка важно. Этот режим успешно действует. И как отметили сотрудники прокуратуры, [2021-й] год идет без нарушений. Никто из родителей не жалуется ни в принуждении, ни в отказе приема заявлений.

Повторение пройденного

Однако на деле проблема даже спустя несколько лет остается нерешенной. Новые скандалы продолжают множиться.

Так, в сентябре этого года принуждать к изучению башкирского языка продолжили в стерлитамакских школах № 1 и № 23. По словам представителя Комитета по защите прав школьников РБ Галины Лучкиной, за принуждение или угрозы о невыдаче аттестатов из-за отказа «добровольно» изучать башкирский язык родители учеников имеют право подать в суд, а прокуратура «уже не раз» давала директорам в подобных случаях возможность «изучить закон об образовании и поступить правильно».

На ситуацию действенно отреагировала лишь прокуратура, которая провела разъяснительные работы с руководством упомянутых школ Стерлитамака. Для ученика, которому угрожали не выдать аттестат из-за нежелания изучать краеведение и башкирский язык, был составлен индивидуальный учебный план (он составляется не только для детей с проблемами здоровья, но и для тех, кто хочет изучать отдельные предметы углубленно). В школе № 23 задним числом внесли дополнительный предмет «Окружающий мир» в дополнение к башкирскому языку и краеведению, директору выдали представление, школе — штраф за неисполнение закона.

— Жаль, не извинились перед родителями, которым потрепали немало нервов. Не выступили на собрании с признанием своих ошибок. Это было бы очень хорошо и по человеческим меркам, и чисто по педагогическим, — отметили в Комитете. Также в организации добавили, что более высокую оценку своей деятельности директоры, завучи и классные руководители получат, если «хотя бы перестанут принуждать выбирать не востребованные на данном этапе образования предметы», когда не будут врать, что региональные предметы (башкирский язык, краеведение, уфаведение, Культура Башкортостана и т. п.) обязательны для выбора и изучения и что если не изучать региональный компонент (который отменили еще в 2009 году), то не выдадут аттестат.

Сколько бы прокуратура ни штрафовала сотрудников школ, становится очевидно, что проблему это не решает. «С нас требуют, что мы можем сделать?» — говорят учителя и директора, а влиятельные политические деятели республики продолжают выступать за силовой подход в решении языковой проблемы региона, чем не первый год саботируют исполнение федерального законодательства. И, судя по всему, ни глава республики Радий Хабиров, ни президент страны Владимир Путин им не указ.

Обратная сторона

В то же время среди пострадавших от буксующей в этом вопросе образовательной системы оказались и те, кто действительно хочет изучать башкирский язык, — их лишают такой возможности.

По словам председателя комитета по образованию и науке РФ Вячеслава Никонова, в последние годы система поддержки изучения и преподавания родных языков в стране ухудшилась: закрываются институты, которые занимались этими вопросами, «есть проблемы» с учебниками и с образовательными стандартами. По мнению языковеда Михаила Ослона, жизнеспособность национальных языков в большей степени зависит от намерений носителей этого языка передать его своим детям. Поэтому неудивительно, что в Башкирии фигурируют и обратные ситуации, когда родители хотят, чтобы их детям преподавали башкирский, но — этого не происходит.

— Мои дети учатся в двух разных уфимских школах. У старшеклассницы уже три года башкирского в программе нет, хотя заявления на обучение башкирскому языку исправно собирались и писались. У двух средних детей башкирский язык официально проводится, но за весь год прошло не более шести занятий, остальные пропали, либо были заменены другими занятиями. У младшего считается, что башкирский язык идет, но еще ни одного урока не состоялось, — рассказывает уфимка Айгуль Рашитова.

Фиксируются и жалобы на руководителей образовательных организаций, которые настойчиво предлагают родителям заменить изучение башкирского языка на другие предметы. Специалисты считают, что преподавание башкирского языка в регионе за последнюю четверть века снизилось — как качественно, так и количественно. То есть в некоторых школах башкирский язык считается «обязательным», а в других, где это востребовано, все пущено на самотек.

В результате кризис в системе образования республики продолжает сохраняться, провоцируя нескончаемые боевые действия между родителями и администрациями школ. Как и в любой войне, главными жертвами тут тоже оказываются дети.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
образование
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы