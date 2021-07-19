В топ самых распространенных в России языков вошел башкирский язык

Второй по уровню владения в стране – английский язык – 7,6 миллиона жителей страны заявили, что знают его. Татарским языком владеют 4,3 миллиона человек, а немецким – 2,07 миллиона. Чеченский язык оказался на пятом месте, им владеют 1,4 миллиона человек, с показателем 1,15 миллиона на шестом месте оказался башкирский язык.