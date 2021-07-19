В топ самых распространенных в России языков вошел башкирский язык

Опубликован пресс-релиз медиацентра Всероссийской переписи населения пресс-релиз о владении языком среди жителей страны. По данным 2010 года башкирский язык знают 1,15 миллиона человек. Не стоит удивляться году, анализ был проведен по результатам предыдущей переписи населения.
На первом по количеству владеющих языком в стране русский язык, но и им владеют не все – 85,7% или 137,5 миллиона человек.
Второй по уровню владения в стране – английский язык – 7,6 миллиона жителей страны заявили, что знают его. Татарским языком владеют 4,3 миллиона человек, а немецким – 2,07 миллиона. Чеченский язык оказался на пятом месте, им владеют 1,4 миллиона человек, с показателем 1,15 миллиона на шестом месте оказался башкирский язык.
По данным пресс-релиза в России живет немногим меньше 1,6 миллиона башкир. 1,2 миллиона человек проживают в Башкирии.