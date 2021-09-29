В Башкирии школьник может остаться без аттестата из-за отказа изучать башкирский язык

Мама ребенка в одиночку выступает против обязательного изучения некоторых предметов и ставит своей целью донести до всех родителей их право на выбор.

В распоряжении редакции Mkset появилось письмо за подписью директора школы №1 в Стерлитамаке Натальи Муратовой, которое адресовано матери троих детей, не желающей, чтобы её дети в качестве дополнительных предметов изучали краеведение и башкирский язык. Пикантность ситуации заключается в том, что подобное волеизъявление родительницы может грозить серьезными последствиями её детям. В тексте письма директор школы поясняет женщине, что ее сын, ученик 6-го класса, может в будущем не получить аттестат по причине того, что из-за отказа изучать вышеуказанные предметы у него образуется академическая задолженность. Директор школы предложила ученику закрыть "хвосты" с 18 по 28 октября текущего года. В документе дополнительно указано, что в тот класс, где ребенок учится сейчас, он переведен лишь "условно", так решил педагогический совет школы. Дело все в той же задолженности. Главным аргументом директор школы Наталья Муратова указывает в случае, если ученик не погасит данную задолженность, то ему попросту не выдадут аттестат о среднем образовании, которое является обязательным для всех жителей России. Примерно такое же письмо женщина получила и касательно своей дочери, которая также учится в этой школе. И также как её брат имеет все шансы остаться без аттестата. Mkset связался с многодетной мамой Юлией и уточнил, как давно продолжается её противостояние с администрацией школы и есть ли в классах, где учатся её дети, родители, которые также отказались от изучения башкирского языка и краеведения. Юлия рассказала корреспонденту свое видение ситуации. Для начала женщина уточнила, что она является единственным родителем, который не выбрал для обучения те самые предметы – башкирский язык и краеведение. По словам женщины, все остальные родители выбрали предметы, которые были рекомендованы школьной администрацией. Женщина хочет донести до других родителей, что по закону они могут выбирать те предметы, которые сами посчитают нужными для своих же детей. Напомним, в середине сентября Комитет по защите прав школьников Башкирии опубликовал письмо Министру просвещения и руководителю федеральной службы по надзору в сфере образования. В нем Комитет требовал разобраться в ситуации с обязательным выбором башкирского языка или краеведения для обучения. Комитет выразил недовольство родителей школьников, которые якобы вынуждены «под диктовку» вписывать «предметы на выбор». В письме также было сказано о том, что выбор ограничивается башкирским языком и краеведением или культурой Башкортостана. Тогда же комитет сообщал, что в ряде школ администрация считает «обязанностью родителей» выбирать для обучение один из региональных предметов (башкирский язык или краеведение). Заметим, что в письме от директора школы Натальи Муратовой на имя Юлии сказано, что башкирский язык как государственный и краеведение являются «неотъемлемой частью ООП (общеобразовательной программы)». Заметим, что в качестве примера Комитет приводил школу № 23 города Стерлитамак, где, по словам авторов, на родителей оказывается беспрецедентное «психологическое давление с элементами шантажа, слез, угроз, сердечных приступов». Закончилось дело тем, что в попытках отстоять законное право на выбор дополнительных предметов родителям пришлось написать заявление в генеральную прокуратуру России. Каким образом отреагировало на обращение надзорное ведомство и отреагировало ли вообще – пока неизвестно. Mkset лично пообщался с директором школы № 1 Стерлитамака Натальей Муратовой, которая не отказалась прокомментировать ситуацию. По словам директора школы, переписка с родительницей ведется не первый год, и она действительно является единственной, кто выступает против изучения этих предметов. - Мы действуем строго в рамках закона, существуют ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты - прим.ред), есть Закон об образовании. Родители выбирают предметы из того перечня, который предлагает школа. Мы обычная общеобразовательная школа, которая предлагает предметы по своим возможностям. Нужно было выбрать пять предметов из шести, родительница выбрала только четыре. По этой причине пятый предмет повис в воздухе и один час учебного плана ребенок не осваивает. Во время этих уроков ребенок находится в своем классе, но не изучает предмет, не получает отметок, в классе он находится в целях его же безопасности. Мама хочет, чтобы её ребенок занимался литературным чтением на русском языке, но у нас нет такого предмета. Мы даем нужные часы для детей – и русский, и английский, и математику, но я еще раз подчеркиваю, что перечень предметов предоставляет школа, а не сами родители.Наталья Муратова, директор школы №1 Стерлитамака Mkset также обратился за комментариями в Отдел образования администрации Стерлитамака, однако специалисты РОНО в телефонном разговоре сообщили, что уполномочены давать комментарии только по официальному запросу. Запрос направлен в ведомство и ответ на него будет опубликован после получения.

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