Родители пожаловались в генпрокуратуру на школы заставляющие учить башкирский язык

У родителей школьников вызывает недоумение для чего они в апреле–мае собирали заявления с подписями о выборе формируемой части учебного плана, выбрав например тот же английский язык, если в начале учебного года их просто поставили перед фактом, что «выбрать» они могут только из региональных предметов