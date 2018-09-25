Жизнь барачья: Аварийный барак-легенду на Руставели в Уфе затопило кипятком

Накануне, 24 сентября, серьезное коммунальное ЧП произошло в доме №70/7 по улице Шота Руставели в Уфе. Вернувшиеся вечером с работы жильцы обнаружили, что посреди первого этажа хлестал фонтан горячей воды, которой набралось уже почти по колено. И без того ветхие стены пропитались конденсатом, по ним ползают мокрицы и двухвостки, полы провалились, а вода ручьем потекла на улицу прямо через фундамент.

- С 17.00 мы пытались безуспешно вызвать МЧС, нам отвечали, что отправили спецбригаду, которая добралась до нас только ближе к сумеркам. Работница ЖЭУ, до которой также дозвонились с просьбой о помощи, наорала на нас и сообщила, что помочь сегодня не могут, так как уже шестой час вечера. Мы обратились за поддержкой в юристу Эльзе Маулимшиной, которая разместила о нашем несчастье сообщение в соцсетях, - рассказала жительница дома Вадига Фахретдинова.

Только после того, как с подачи Эльзы про несчастье тали писать интернет-СМИ, к многострадальному бараку заспешили специалисты Уфаводоканала, БашРТС, а также начальник ЖЭУ. Общими усилиями они определили, что в доме засорилась канализация. Как это связано с фонтаном горячей воды, никто из специалистов пояснить не смог. Как не смог никто вразумительно объяснить, откуда вообще там взялась горячая вода, ведь в доме о ее существовании давно забыли.

- Первое, что сказал начальник ЖЭУ: «Зачем вы обратились в СМИ?», - рассказала Вадига Фахретдинова. – Поначалу сказал, что ремонтом займутся ночью. Но по мере того, как информация о нашем несчастье начала распространяться в СМИ и соцсетях, аварийные службы тоже активизировались. В первом часу прибыла бригада Уфаводоканала и прочистила канализационные стоки. Только после этого вода перестала поступать в подвал и на первый этаж дома.

Фотокорреспондент Медиакорсети побывал сегодня утром в доме № 70/7 и убедился, что там ведутся ремонтные работы. Промокшие полы вскрыты, в нескольких местах они оказались совершенно трухлявыми и рассыпались чуть ли не в пыль.

Напомним, данный дом известен тем, что жильцы уже несколько раз пытались привлечь к своей проблеме внимание – устраивали флешмобы, снимали музыкальные видеоклипы и т.д. Про них не однажды рассказывали федеральные телеканалы. Ситуацию в доме брал на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Однако ситуация уже который год никак не исправляется, а, наоборот, меняется только в худшую сторону.