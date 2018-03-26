В эфире Первого канала показали "проклятый старый дом" из Уфы

Сегодня в эфире Первого канала в программе «Мужское/Женское» в ходе анализа ситуации с домом №70/7 на улице Шота Руставели один из участников программы Олег Филиппов сообщил, что застройщиком принято решение предоставить комфортное жилье семье с ребенком-инвалидом. Мама ребенка в новое жилье переезжать не согласилась, стало известно Медиакорсети.

Правда, судьба других жителей пока зависит от того, выдержит ли дом, пока жителей аварийного дома расселят. Сроки назывались в программе разные: от 31 января 2019 года до 31 декабря 2021.

Тема программы «Мужское/Женское» называется «Проклятый старый дом». Дело в том, что жильцы многоквартирного дома на Шота Руставели, 70/7 живут в аварийном доме несколько лет и не могут дождаться расселения.

Одна кухня на два этажа, трещины в стенах, рассыпающийся потолок, черви и мокрицы из-за сырости – в таких условиях живут более ста уфимцев.

Дому более 50 лет. В 2011 году дом сначала признали аварийным целиком, потом - только его половину, и в 2016 году – снова целиком. По словам одной из жительниц дома, она 19 лет обращается к разным представителям власти, но проблема так и не решена.

Единственная хорошая новость: в ходе записи передачи один из застройщиков, Олег Филиппов, рассказал, что семье с ребенком с диагнозом ДЦП из этого дома будет предоставлено комфортное жилье. Правда, пока неясно, согласилась ли мама ребенка на это жилье.

- Снимали программу ещё в декабре, - пояснил Медиакорсети участник программы журналист Харт Исхаков. - Знаю, что там по земле уже город, люди и застройщик договорились. Знаю, что Юлии передавали квартиру новую, на первом этаже, 44 вроде бы "квадрата". Сама Юля с инвалидом проживает на 23 "квадратах". В итоге она отказалась от квартиры, так как по нормам ей и её семье положено было 48 "квадратов". Я ей советовал брать эту квартиру и судиться с городом, если она хочет, но она квартиру не взяла.

- Дело в том, что я выиграла суд, который подтвердил наше право жить на 48,2 кв м, - рассказала Медиакорсети Юлия Ражапова, дочка которой имеет инвалидность. - А нам предложили квартиру площадью 42 кв м. Если мы переедем, то нам потом никто не даст положенные метры.