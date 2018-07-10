В печально известном аварийном доме на Руставели в Уфе отключили свет

В аварийном доме на улице Руставели коммунальщики без предупреждения отрезали электрические провода. По словам общественницы Эльзы Маулимшиной, фактически долг за оплату электричества лежит на администрации Уфы.

Дело в том, что в этом знаменитом аварийном доме, который уже не раз становился темой для обсуждения на федеральном телевидении, в большинстве комнат по договорам социального найма сданы только койко-места.

- То есть, в одной комнатке площадью 5 кв. метров по договорам соцнайма проживают де-юре по 3-4 семьи, а де-факто только одна - самая стойкая, та, которой уже некуда идти, та, которая, ежедневно проживая в этом коммунальном аду, растит в нем детей – кстати, победителей олимпиад, танцевальных конкурсов, отличников и хорошистов. То есть родители - не маргиналы, просто их зарплаты не достаточно ни для получения ипотеки, ни для того, чтобы самостоятельного накопить на лучшее жилье или арендовать его, - рассказала Эльза Маулимшина.

По ее словам, семьям в комнатах принадлежат всего по 5 кв.м., а собственниками остальных квадратных метров в комнате является администрация города. На весь аварийный дом имеется всего один электрический счетчик, все суммы по счетчику естественно делятся на все лицевые счета, в том числе и те, которые принадлежат мэрии.

- Жители много лет обивают пороги администрации, просят принадлежащие городу части комнат передать по соцнайму проживающим в этих комнатах семьям. Однако город категорически против, прокуратура, как всегда, на стороне города, а у жителей денег на найм юристов, готовых идти до конца, просто нет средств, - пояснила Эльза Маулимшина. - В итоге реально проживающие семьи все свои долги оплачивают вовремя, не имеют ни копейки задолженности за коммунальные услуги. А администрация копит долги, за которые местное УЖХ приехало и без уведомления платящих без просрочек жильцов самостоятельно перерезало электрические провода.

По мнению жильцов дома, данная мера является еще одним способом давления на жильцов, которых вынуждают искать себе жилье, вместо того, чтобы расселить, наконец-то данный аварийный дом по всем правилам с предоставлением жилья.

Напомним, данный дом известен тем, что жильцы уже несколько раз пытались привлечь к своей проблеме внимание – устраивали флешмобы, снимали музыкальные видеоклипы и т.д. Однако ситуация уже который год никак не исправляется, а, наоборот, меняется только в худшую сторону.