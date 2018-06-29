Многодетная семья из барака на ул. Руставели в Уфе получила новое жилье
Сегодня, 09:03ОбществоЗиля АскероваФото: Проурал
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Семье Ражаповых с маленьким ребенком-инвалидом выделили двухкомнатную квартиру.
Как рассказала Медиакорсети юрист Эльза Маулимшина, администрация города исполнила судебное решение и предоставила многодетной семье с ребенком-инвалидом квартиру на улице Амантая в Уфе.
О судьбе жителей барака на улице Шота Руставели рассказывали неоднократно не только местные, но и федеральные СМИ. Уфимская музыкальная группа «Глумилино» сняла о них клип. Жильцы также становились героями телепередач федеральных каналов.
Семья Ражаповых, состоящая из главы семьи, его жены Юлии, трех детей, у младшей из которых синдром ДЦП, выживали в комнатушке в 20 метров. Они много раз обращались в разные инстанции, но их не переселяли. Только через суд им удалось выбить долгожданную квартиру.
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