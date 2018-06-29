Многодетная семья из барака на ул. Руставели в Уфе получила новое жилье

О судьбе жителей барака на улице Шота Руставели рассказывали неоднократно не только местные, но и федеральные СМИ. Уфимская музыкальная группа «Глумилино» сняла о них клип. Жильцы также становились героями телепередач федеральных каналов.

Семья Ражаповых, состоящая из главы семьи, его жены Юлии, трех детей, у младшей из которых синдром ДЦП, выживали в комнатушке в 20 метров. Они много раз обращались в разные инстанции, но их не переселяли. Только через суд им удалось выбить долгожданную квартиру.