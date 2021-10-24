В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни

В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни
В ПФР рассказали о порядке выплаты пенсий в нерабочие дни
Вчера, 19:38ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Тем, кто получает пенсии 4 и 5 числа ежемесячно, деньги будут заранее переведены на карту или доставлены почтальонами.

Пенсионеры смогут получить пенсии в обычные сроки в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Тем, кто получает пенсии 4 и 5 числа ежемесячно, деньги будут заранее переведены на карту или доставлены почтальонами.

3 ноября отделения почты закроются на час раньше обычного. 4 ноября не будут работать ни сотрудники Пенсионного фонда, ни финансовые учреждения, ни «Почта России», поскольку этот день в России объявлен праздничным. В пятницу, 5 ноября, учреждения будут работать по субботнему графику. В остальном почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями ПФР.

Напомним, 21 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Это связано с возросшим количеством заболевших коронавирусной инфекцией, при необходимости эти сроки могут быть продлены.

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