Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на единовременные выплаты по 50 тыс. руб. жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.
В проекте распоряжения речь идет о выделении из резервного фонда правительства средств на осуществление в этом году единовременной выплаты лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.
Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, блокадники и защитники города на Неве должны получить эти выплаты к 22 ноября — годовщине запуска ледовой Дороги жизни. По его словам, средства получат более 75 тыс. человек, каждому из них будет перечислено по 50 тыс. руб. Всего на эти цели направят около 4 млрд руб.
Указ о единовременной выплате по 50 тыс. руб. гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим в РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и на территории Приднестровья, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 сентября.