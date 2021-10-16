Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда
Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда
16 октября, 11:51ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Единовременные выплаты по 50 тыс. рублей получат более 75 тыс. человек.

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделении средств на единовременные выплаты по 50 тыс. руб. жителям и защитникам блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт кабмина.

В проекте распоряжения речь идет о выделении из резервного фонда правительства средств на осуществление в этом году единовременной выплаты лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, блокадники и защитники города на Неве должны получить эти выплаты к 22 ноября — годовщине запуска ледовой Дороги жизни. По его словам, средства получат более 75 тыс. человек, каждому из них будет перечислено по 50 тыс. руб. Всего на эти цели направят около 4 млрд руб.

Указ о единовременной выплате по 50 тыс. руб. гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим в РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и на территории Приднестровья, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 17 сентября.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы