Кабмин одобрил выделение средств на выплаты жителям блокадного Ленинграда

Как ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, блокадники и защитники города на Неве должны получить эти выплаты к 22 ноября — годовщине запуска ледовой Дороги жизни. По его словам, средства получат более 75 тыс. человек, каждому из них будет перечислено по 50 тыс. руб. Всего на эти цели направят около 4 млрд руб.