В России выплаты по больничным с детьми вырастут с января 2022 года

Выплаты по больничным с ребенком в России сейчас ограничены суммой в 2434,25 руб. в день, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше. С января 2022 года лимит будет увеличен — максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности составит 2572,6 руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.