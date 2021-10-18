В России выплаты по больничным с детьми вырастут с января 2022 года

В России выплаты по больничным с детьми вырастут с января 2022 года
В России выплаты по больничным с детьми вырастут с января 2022 года
Вчера, 12:18ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
Со следующего года дневное пособие по временной нетрудоспособности вырастет до 2572 рублей.

Выплаты по больничным с ребенком в России сейчас ограничены суммой в 2434,25 руб. в день, даже если в пересчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше. С января 2022 года лимит будет увеличен — максимальная сумма дневного пособия по временной нетрудоспособности составит 2572,6 руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Максимальный размер распространяется и на листки нетрудоспособности по уходу за детьми — действующая по закону стопроцентная оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет ограничена указанной суммой.

По информации министерства, если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц.

Помимо родителей с детьми до 8 лет на сегодняшний день выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка полагается гражданам, чей страховой стаж составляет 8 и более лет, а также отдельным категориям работников, на которых распространяется действие закона о последствиях чернобыльской аварии.

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