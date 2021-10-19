В 2020 году на выплаты медикам выделили 200 млрд рублей

В 2020 году на здравоохранение дополнительно направили около 600 млрд руб., из них 200 млрд руб. пошло на выплаты медработникам. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова.
По словам Антона Силуанова, на поддержку бизнеса и граждан в 2020 году направили дополнительно 4,5 трлн руб. из резервного фонда. За счет полученных ресурсов поддержали систему здравоохранения, бизнес и граждан.
— Около 200 миллиардов рублей пошло на выплаты врачам и медработникам, около 100 миллиардов — на создание дополнительных койко-мест, строительство и оснащение больниц, лабораторий. Построили 13 новых учреждений здравоохранения, в том числе девять больниц и четыре поликлиники, — отметил глава Минфина.
На закупку оборудования, тестов, медикаментов, средств индивидуальной защиты выделили 60 млрд руб.