Эксперт: четвертая волна коронавируса идет в России по наихудшему сценарию

Противодействовать ученым, создавшим коронавирус, могут только еще более квалифицированные ученые. Других шансов защититься от биологического оружия, нет, считает математик, который предсказал нынешнюю, рекордную волну ковида в России.
Математик Андрей Злобин опубликовал летом математически смоделированный вариант развития четвертой волны коронавируса и прогноз заболеваемости. В модели была заложена накопленная статистика по COVID-19. Вычисления проводились в трех вариантах: базовом, оптимистическом и пессимистическом. С тех пор прошло почти три месяца, и математик решил сделать выводы.
— Следует, конечно, учитывать, что модель является гипотетической, а предположение о космическом происхождении инфекции — это одна из множества гипотез. При сравнении с прогнозом важна динамика заболеваемости, ее достигнутый уровень. И здесь картина крайне тревожная, — отмечает эксперт.
По словам Андрея Злобина, за три месяца количество заболевших резко пошло в гору, причем показатели даже пессимистического сценария остались «далеко внизу». Математик подчеркивает, что его насторожили данные статистики: данные из разных источников существенно отличаются друг от друга, причем речь идет не только о количестве заболевших, но и точке отсчета пандемии.
— Делая ставку на вакцинацию, нельзя упускать из вида реалии сегодняшнего дня. Эти реалии говорят о появлении новых вирусов и их штаммов намного быстрее, чем происходит вакцинация всего населения. Прогнозировать такое развитие событий вообще не хочется… — комментирует ситуацию Андрей Злобин.
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