Эксперт: четвертая волна коронавируса идет в России по наихудшему сценарию

Эксперт: четвертая волна коронавируса идет в России по наихудшему сценарию
Эксперт: четвертая волна коронавируса идет в России по наихудшему сценарию
Вчера, 20:10ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Пессимистический сценарий развития пандемии условной математической модели выдал гораздо меньшие показатели заболеваемости, чем реальная статистика коронавирусной инфекции.

Противодействовать ученым, создавшим коронавирус, могут только еще более квалифицированные ученые. Других шансов защититься от биологического оружия, нет, считает математик, который предсказал нынешнюю, рекордную волну ковида в России.

Математик Андрей Злобин опубликовал летом математически смоделированный вариант развития четвертой волны коронавируса и прогноз заболеваемости. В модели была заложена накопленная статистика по COVID-19. Вычисления проводились в трех вариантах: базовом, оптимистическом и пессимистическом. С тех пор прошло почти три месяца, и математик решил сделать выводы.

— Следует, конечно, учитывать, что модель является гипотетической, а предположение о космическом происхождении инфекции — это одна из множества гипотез. При сравнении с прогнозом важна динамика заболеваемости, ее достигнутый уровень. И здесь картина крайне тревожная, — отмечает эксперт.

По словам Андрея Злобина, за три месяца количество заболевших резко пошло в гору, причем показатели даже пессимистического сценария остались «далеко внизу». Математик подчеркивает, что его насторожили данные статистики: данные из разных источников существенно отличаются друг от друга, причем речь идет не только о количестве заболевших, но и точке отсчета пандемии.

— Делая ставку на вакцинацию, нельзя упускать из вида реалии сегодняшнего дня. Эти реалии говорят о появлении новых вирусов и их штаммов намного быстрее, чем происходит вакцинация всего населения. Прогнозировать такое развитие событий вообще не хочется… — комментирует ситуацию Андрей Злобин.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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