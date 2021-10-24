Эксперт: четвертая волна коронавируса идет в России по наихудшему сценарию

По словам Андрея Злобина, за три месяца количество заболевших резко пошло в гору, причем показатели даже пессимистического сценария остались «далеко внизу». Математик подчеркивает, что его насторожили данные статистики: данные из разных источников существенно отличаются друг от друга, причем речь идет не только о количестве заболевших, но и точке отсчета пандемии.