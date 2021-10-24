Плюс 668, минус 36: в Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 668 жителей Башкирии. Таким образом общее количество инфицированных в регионе составило 81479 человека с начала пандемии. Отметим, что отметку в 70 тыс. заболевших Башкирия миновала чуть больше двух недель назад — 7 октября, пока что это самая быстрая скорость распространения опасной инфекции с ее попадания в регион.