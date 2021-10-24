Плюс 668, минус 36: в Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость коронавирусом

Плюс 668, минус 36: в Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость коронавирусом
Плюс 668, минус 36: в Башкирии продолжает быстро расти заболеваемость коронавирусом
Вчера, 13:53ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Число заболевших ковидом в республике превысило 81 тысячу человек.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 668 жителей Башкирии. Таким образом общее количество инфицированных в регионе составило 81479 человека с начала пандемии. Отметим, что отметку в 70 тыс. заболевших Башкирия миновала чуть больше двух недель назад — 7 октября, пока что это самая быстрая скорость распространения опасной инфекции с ее попадания в регион.

Также, по сообщению оперштаба РБ по борьбе с коронавирусом, от COVID-19 за минувшие сутки 633 человек. Общее число жителей региона, успешно перенесших инфекцию, составило 70812 человек.

Не спадает высокая для Башкирии смертность от ковида — за минувшие сутки скончались 36 пациентов с этим диагнозом.

При этом кампания по вакцинации от коронавируса в регионе продолжается — за минувшие сутки количество людей, привившихся хотя бы одним компонентом, увеличилось в регионе почти на 10 тыс. и составило 1,55 млн человек.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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здравоохранение
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