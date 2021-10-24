Андрей Назаров: цена лечения больного коронавирусом доходит до 130 тысяч рублей

Фонд ОМС должен финансировать затраты на лечение, но он не способен их на себя, и выплаты производятся из бюджета республики.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своем фейсбук-аккаунте рассказал о том, как расходуется бюджет региона. По его словам, с начала года общий объём расходов составил почти 167 млрд руб., при этом около трети суммы было направлено на здравоохранение. — У руководства республики эта отрасль с самого начала в приоритете, а тут еще ковид. Лечение от него — вещь достаточно дорогостоящая, стоимость на одного пациента доходит до 130 тысяч рублей. По идее, финансироваться эти затраты должны за счет Фонда ОМС, однако он перегружен и не может потянуть такие большие расходы. Поэтому сейчас — пока эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась — часть финансирования в области лекарственного обеспечения взял на себя бюджет республики. Андрей Назаров отметил, что бюджет республики также профинансировал создание во всех больницах, где лечатся больные коронавирусом, спецмагистралей, по которым поставляется кислород, были закуплены аппараты для вентиляции легких с масками, кислородные баллоны, газификаторы, концентраторы, увлажнители кислорода. — У нас до сих пор остается много больниц, где капитальный ремонт не делался и медицинское оборудование не обновлялось по несколько десятков лет, — подчеркнул премьер-министр, добавив, что над решением этой проблемы в регионе тоже активно занимаются. В частности, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 новых поликлиник, врачебных амбулаторий и ФАПов, в селах — установить 70 быстровозводимых модульных ФАПов, также завершается капремонт 23 больниц и 10 детских санаториев. Также в ближайшей перспективе — строительство ещё двух ковид-госпиталей.

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