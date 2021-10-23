В Уфе от коронавируса скончался 42-летний фотограф Матвей Скворцов

Как сообщают друзья Матвея Скворцова на его странице в социальной сети, его сердце перестало биться в среду, 20 октября. Также они сообщают, что скончался молодой мужчина от новой коронавирусной инфекции, уточняя, что все произошло очень быстро..
Даже те кто впервые слышат имя Матвея Скворцова наверняка знакомы с его работами. Он снимал Уфу с высоты, много фотографировал природу Башкирии и считался одним из лучших атмосферных фотографов Уфы.
Талантливый фотограф, его фото навсегда останутся полны жизни, яркие, насыщенные, глубокие, блестящие как волшебные карточки. Я не могу поверить что вот так получается родители должны хоронить детей, что в 42 уже все "отмаялся" это какой то сюр и бред в котором мы выживаем.Юлия, одноклассница Матвея Скворцова