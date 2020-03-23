«Обязательно появится!»: глава Башкирии оценил шансы республики избежать коронавируса
На оперативке в правительстве тема угрозы коронавируса стала центральной.
Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров начал обсуждение текущей ситуации в республике с подробного рассмотрения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
— Надо быть наивными, чтобы полагать, что нас это не коснется и вирус у нас не появится. Обязательно появится! — отметил Радий Хабиров. — Если столько людей прилетели из-за границы и вокруг в соседних регионах почти везде есть зараженные, значит, и до нас доберется. Надо готовиться.
Он пообещал, что как только появится первый заболевший, сразу же сообщить об этом и не скрывать информацию.
Одними из основных мероприятий в борьбе с распространением коронавируса пока стал контроль за прилетевшими из-за границы и организация пошива защитных масок на предприятиях республики.
Тем временем, как выяснилось, за сутки по России стало известно о 71 новом случае заболевания коронавирусом. Теперь общее число заболевших этим недугом в нашей стране 438 человек.