«Обязательно появится!»: глава Башкирии оценил шансы республики избежать коронавируса

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров начал обсуждение текущей ситуации в республике с подробного рассмотрения угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— Надо быть наивными, чтобы полагать, что нас это не коснется и вирус у нас не появится. Обязательно появится! — отметил Радий Хабиров. — Если столько людей прилетели из-за границы и вокруг в соседних регионах почти везде есть зараженные, значит, и до нас доберется. Надо готовиться.

Он пообещал, что как только появится первый заболевший, сразу же сообщить об этом и не скрывать информацию.

Одними из основных мероприятий в борьбе с распространением коронавируса пока стал контроль за прилетевшими из-за границы и организация пошива защитных масок на предприятиях республики.