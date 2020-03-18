Москва

Заболевших - 86
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Санкт-Петербург

Заболевших - 9
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
Ленинградская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Липецкая область

Заболевших - 3
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Нижегородская область

Заболевших - 2
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Кировская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Пермский край

Заболевших - 2
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Коми

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Тюменская область

Заболевших - 2
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Кемеровская область

Заболевших - 2
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Забайкальский край

Заболевших - 1
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
Краснодарский Край

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Самарская Область

Заболевших - 5
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Калининград

Заболевших - 5
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Московская область

Заболевших - 12
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Белгородская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
COVID-19 в России
147
заболевших
33
за сутки
0
смертей
по данным Роспотребнадзора на 15:00 18.03.2020
Тверская область

Заболевших - 2
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Красноярский край

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Тамбовская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Калужская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Пензенская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Татарстан

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Хакасия

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Свердловская Область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Архангельская Область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Ярославская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Новосибирск

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Томская область

Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0