Москва
Заболевших - 86
Выздоровевших
- 1
Смертей - 0
Санкт-Петербург
Заболевших - 9
Выздоровевших - 2
Смертей - 0
Ленинградская область
Заболевших - 1
Выздоровевших
- 0
Смертей
- 0
Липецкая область
Заболевших - 3
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Нижегородская область
Заболевших - 2
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Кировская область
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Пермский край
Заболевших - 2
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Республика Коми
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Тюменская область
Заболевших - 2
Выздоровевших
-
1
Смертей - 0
Кемеровская область
Заболевших - 2
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Забайкальский край
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
1
Смертей - 0
Краснодарский Край
Заболевших - 1
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Самарская Область
Заболевших - 5
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Калининград
Заболевших - 5
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Московская область
Заболевших - 12
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Белгородская область
Заболевших - 1
Выздоровевших - 1
Смертей - 0
COVID-19 в России
147
заболевших
33
за сутки
0
смертей
по данным Роспотребнадзора на 15:00 18.03.2020
Тверская область
Заболевших - 2
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Красноярский край
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Тамбовская область
Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Калужская область
Заболевших - 1
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Пензенская область
Заболевших - 1
Выздоровевших - 0
Смертей - 0
Республика Татарстан
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Республика Хакасия
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Свердловская Область
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Архангельская Область
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Ярославская область
Заболевших - 1
Выздоровевших
- 0
Смертей - 0
Новосибирск
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0
Томская область
Заболевших - 1
Выздоровевших
-
0
Смертей - 0