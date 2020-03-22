В минздраве Башкирии сообщили актуальную информацию о коронавирусе на 22 марта

Об этом сообщили на ежедневном брифинге минздрава республики. По состоянию на 22 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 54 человека, 4 из них – дети. Ни у одного из них инфекция не подтвердилась. Все они проходят необходимое лечение.

Отметим, что в России на сегодняшний день зафиксировано 367 случаев подтверждения коронавирусом.

В Роспотребнадзоре республики в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения карантина в том случае, если вы вернулись из другой страны и особенно из страны, где инфекция уже привела к летальным исходам.

«Самоизоляция – не пожелание, это требование. Неукоснительное исполнение его грозит административной и уголовной ответственностью ( ст. 236 УК РФ) и грозит ограничением свободы сроком на 1 год или 5 лет в случае, если безответственное поведение гражданина в период карантина привело к летальному исходу.

Контроль за осуществлением ведут специальные рабочие группы, которые есть в каждом муниципалитете. Известно, что состоят они из двух человек, один из которых – представитель правоохранительных органов.