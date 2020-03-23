Пожилые жители Башкирии в возрасте 65+ перейдут на самоизоляцию из-за коронавируса

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер правительства Башкирии Ленара Иванова сообщила о необходимости поместить на самоизоляцию жителей республики в возрасте старше 65 лет. Это связано с тем, что они входят в группу риска при угрозе распространения коронавируса.

Напомним, как показывает опыт зарубежных стран, в которых уже сейчас свирепствует коронавирус, именно пожилые люди первыми попадают под удар и погибают, поскольку их иммунитет намного слабее, чем у более молодых людей.