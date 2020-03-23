Нарушителям самоизоляции по защите от коронавируса в Башкирии не оплатят больничные

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили вопрос о самоизоляции тех, кто приехал из-за границы, начиная с 1 марта текущего года.

Вице-премьер правительства РБ Ленара Иванова сообщила, что в выходные в Уфе прошли проверки тех, кто в марте вернулся из-за границы и может представлять опасность для окружающих как потенциальный носитель коронавируса. Речь пока идет о 1583 гражданах, прибывших из неблагополучных в эпидемиологическом плане регионов.

По данным проверки, в выходные были проверено более 500 уфимцев, которые вернулись в последнее время из-за границы, только 37% из них четко соблюдают требования самоизоляции. 4% честно признались, что нарушают режим, а 33,5% на момент проверки просто не оказалось дома, что говорит само за себя.

Ленара Иванова сообщила, что в целом прилетевших в последние три недели из-за границы набралось 17243 человека. Списки уточнены и отправлены по городам и районам республики, чтобы там также были проведены проверки.

Сотрудники Центров общественной безопасности вместе с полицией и Центрами социальной защиты населения на местах начинают сегодня обход этих людей.