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2024
Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России
24 мая, 14:49
2022
Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация башкортостанцев?
28 января 2022, 13:05
2021
Абзаково и ряд других селений Башкирии попали в зону карантина по дерматиту КРС
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение ввести в Баймакском районе и Сибае карантин из-за вспышки узелкового дерматита крупного рогатого скота.
27 ноября 2021, 09:31
2020
Доктор Глебов из Уфы предостерег от роковых ошибок при лечении коронавируса
4 ноября 2020, 08:28
Минздрав Башкирии сообщил, сколько жителей республики имеют иммунитет к коронавирусу
10 августа 2020, 08:02
В вузах Башкирии отменили дистанционное обучение и ввели каникулы из-за коронавируса
27 марта 2020, 05:33
Главврач РДКБ Башкирии нашел оправдание нарушению режима самоизоляции
26 марта 2020, 14:30
Житель Башкирии, зараженный коронавирусом, скрыл, что ездил за границу
25 марта 2020, 09:31
Жителей Башкирии старше 65 попросили сидеть дома
24 марта 2020, 08:52
В больнице Уфы закрыли приемное отделение
23 марта 2020, 10:58
В Башкирии закроют из-за коронавируса кинотеатры и бассейны
23 марта 2020, 07:16
«Обязательно появится!»: глава Башкирии оценил шансы республики избежать коронавируса
23 марта 2020, 06:24
«Наказать её!»: глава Башкирии распорядился о блогерше, пренебрегшей самоизоляцией
23 марта 2020, 06:12
Пожилые жители Башкирии в возрасте 65+ перейдут на самоизоляцию из-за коронавируса
23 марта 2020, 05:55
Нарушителям самоизоляции по защите от коронавируса в Башкирии не оплатят больничные
23 марта 2020, 05:41
В Башкирии мошенники предлагают продезинфицировать квартиры
20 марта 2020, 06:53
Госкомитет Башкирии нашел способ вернуть застрявших в Индии туристов
20 марта 2020, 06:24
Радий Хабиров опубликовал у себя народную шутку жителей Башкирии
19 марта 2020, 08:45
В Уфе начали дезинфицировать общественный транспорт из-за коронавируса
19 марта 2020, 08:22
В Уфе обследовано на коронавирус более 1500 человек
18 марта 2020, 09:40

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