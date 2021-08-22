Владимир Путин: социальные выплаты в России будут защищены

— Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули. <…> Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило «закон обратной силы не имеет».