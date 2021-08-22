Владимир Путин: социальные выплаты в России будут защищены

Все социальные выплаты россиянам должны быть защищены от списаний за долги. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России».
Социальные выплаты должны быть защищены от списания со счетов в счет погашения кредитов:
— Если финансовые учреждения списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули. <…> Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, значит, их надо реально защитить. И ничего страшного здесь не произойдет, это тот самый случай, который не подпадает под общее правило «закон обратной силы не имеет».
Напомним, что также на этой встрече Владимир Путин предложил поддержать пенсионеров и военных до конца года дополнительными выплатами в 10-15 тыс. рублей.