В Башкирии выплаты на детей от 8 до 17 лет назначены 9269 одиноким родителям

В Башкирии 9269 одиноким родителям назначены выплаты на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на управляющего Отделением ПФР по РБ Фоата Хантимерова.
Июльская выплата общей суммой 46,7 млн руб. уже перечислена.
Напомним, это пособие могут получить одинокие родители, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума в регионе проживания (в РБ — 10015 руб.). Сумма ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет составляет 5 тыс. руб. Выплаты производятся только на карты системы «Мир» и банковские счета.
Статусы о вынесенных решениях приходят в личные кабинеты заявителей на портале госуслуг. К заявителям, которые еще не получили статусы о принятых решениях, волноваться не стоит. При ожидании ответов на отправленные запросы, максимальный срок рассмотрения может составить 30 рабочих дней. В любом случае решения по заявлениям будут приняты в установленные сроки.