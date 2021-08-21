В Башкирии выплаты на детей от 8 до 17 лет назначены 9269 одиноким родителям

Статусы о вынесенных решениях приходят в личные кабинеты заявителей на портале госуслуг. К заявителям, которые еще не получили статусы о принятых решениях, волноваться не стоит. При ожидании ответов на отправленные запросы, максимальный срок рассмотрения может составить 30 рабочих дней. В любом случае решения по заявлениям будут приняты в установленные сроки.