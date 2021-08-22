Путин предложил в этом году разово выплатить пенсионерам России по 10 тысяч рублей

Путин предложил в этом году разово выплатить пенсионерам России по 10 тысяч рублей
Путин предложил в этом году разово выплатить пенсионерам России по 10 тысяч рублей
Вчера, 18:19ЭкономикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Владимир Путин предложил ввести в 2021 году разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим России. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия», сообщает Telegram-канал партии.

Президент страны попросил единороссов после создания фракции партии в думе ввести разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тысяч рублей, которая коснётся абсолютно всех категорий пенсионеров — и работающих, и неработающих, и военных.

Военнослужащим он предложил выплатить по 15 тысяч рублей. Эту меру поддержку он поручил партии проработать с правительством.

Ранее в Башкирии анонсировали выплату гражданам со статусом «дети войны», размер которой составляет тысяча рублей. В такую категорию входят люди, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Пособие выплатят в августе-сентябре. Оформлять его или писать заявление на получение выплаты писать не нужно, деньги отправят всем зарегистрированным детям войны республики тем способом, которым они получают другие льготы. Такое пособие будут давать ежегодно, но только раз в год.

Недавно стало известно, что в республике 9269 одиноких родителей получат выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это пособие составляет пять тысяч рублей, оно выплачивается каждый месяц.

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