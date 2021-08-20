ПФР разъяснил, что делать, если не пришла «школьная» выплата

ПФР разъяснил, что делать, если не пришла «школьная» выплата
ПФР разъяснил, что делать, если не пришла «школьная» выплата
Вчера, 18:20ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Заявление на выплаты можно направлять до 1 ноября.

Согласно информации ПФР РФ, выплаты, которые положены на детей-школьников, могут не поступить на счет, даже если было подано заявление через портал госуслуг и было получено одобрение. Об этом сообщает «Российская газета».

В большинстве случаев это происходит из-за расхождения в личных данных заявителя — данные в заявлении разнятся с данными в банке или заявитель мог допустить ошибку при введении номера счета.

Сейчас специалисты ПФР обзванивают и рассылают смс родителям школьников для уточнения реквизитов счета для зачисления выплаты. Корректные данные можно передать и самостоятельно, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Напомним, право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение. Те, кто еще не подал заявление на получение 10 тыс. руб., могут сделать это на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Заявление можно направить до 1 ноября.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы