ПФР разъяснил, что делать, если не пришла «школьная» выплата

Напомним, право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение. Те, кто еще не подал заявление на получение 10 тыс. руб., могут сделать это на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Заявление можно направить до 1 ноября.