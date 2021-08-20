ПФР разъяснил, что делать, если не пришла «школьная» выплата

Согласно информации ПФР РФ, выплаты, которые положены на детей-школьников, могут не поступить на счет, даже если было подано заявление через портал госуслуг и было получено одобрение. Об этом сообщает «Российская газета».
В большинстве случаев это происходит из-за расхождения в личных данных заявителя — данные в заявлении разнятся с данными в банке или заявитель мог допустить ошибку при введении номера счета.
Сейчас специалисты ПФР обзванивают и рассылают смс родителям школьников для уточнения реквизитов счета для зачисления выплаты. Корректные данные можно передать и самостоятельно, обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.
Напомним, право на выплату имеют родители детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение. Те, кто еще не подал заявление на получение 10 тыс. руб., могут сделать это на портале Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. Заявление можно направить до 1 ноября.