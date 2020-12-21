В Башкирии подготовили новогодний календарь праздничных событий

Многие мероприятия будут организованы на улице или онлайн-форме. Помимо новогодних представлений жители Башкирии смогут поучаствовать в спортивных и культурных событиях.
Каждый житель и гость региона сможет найти занятия по душе, весело и с пользой провести время со своей семьёй и близкими. Наш девиз неизменен: «Башкортостан — территория спорта, туризма, культуры и здоровья!», сообщается на сайте.
Интерактивный календарь выпускается уже второй год для удобства местных жителей. Итак, «Новогодний календарь 2021» посвящен определённой тематике — каждый праздничный день будет к чему-то приурочен:
25 декабря — «День пушистой ëлочки и подарков»,
26 декабря — «День Деда Мороза и Снегурочки»,
27 декабря — «День батыров»,
28 декабря — «День новогодних поздравлений»,
29 декабря — «День новогодних писем и открыток»,
30 декабря — «День дворового карнавала»,
31 декабря — «Встреча Нового года»,
1 января — «День здоровья»,
2 января — «День охраны окружающей среды»,
3 января — «День зимних игр»,
4 января — «День фестиваля снега и льда»,
5 января — «День чистой зимы»,
6 января — «День тепла и семейного уюта»,
7 января — «Православный праздник Рождества Христова»,
8 января — «День музыки»,
9 января — «День народного танца»,
10 января — «День национальной кухни»,
11 января — «Всемирный день спасибо»,
12 января — «День творчества»,
13 января — «День интеллектуальных и настольных игр»,
14 января — «День знаний».
Кроме того, жители Башкирии могут узнать подробности, перейдя по ссылке муниципалитета республики. Организаторы сообщают, что пока календарь заполняется новогодними мероприятиям, но в скором времени все события будут опубликованы.
Напомним, в этом году праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. Отметим, что в новогодние праздники будет действовать ограничения на покупку алкоголя. Они введены в прошлом году и сохранятся в этом. Так, 31 декабря, 1 и 2 января алкоголь можно было приобрести с 8 утра до 11 вечера. 3 января в магазинах продажа спиртных напитков была запрещена. С 4 по 6 января купить алкогольную продукцию можно лишь с 10 утра до 14 часов дня.