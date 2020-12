В Башкирии подготовили новогодний календарь праздничных событий

На сайте «Культурный мир Башкортостана» опубликован «Новогодний календарь 2021», который включил в себя праздничные мероприятия на территории республики. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса праздничные события несколько изменили формат.

Многие мероприятия будут организованы на улице или онлайн-форме. Помимо новогодних представлений жители Башкирии смогут поучаствовать в спортивных и культурных событиях. Каждый житель и гость региона сможет найти занятия по душе, весело и с пользой провести время со своей семьёй и близкими. Наш девиз неизменен: «Башкортостан — территория спорта, туризма, культуры и здоровья!», сообщается на сайте. Интерактивный календарь выпускается уже второй год для удобства местных жителей. Итак, «Новогодний календарь 2021» посвящен определённой тематике — каждый праздничный день будет к чему-то приурочен: 25 декабря — «День пушистой ëлочки и подарков», 26 декабря — «День Деда Мороза и Снегурочки», 27 декабря — «День батыров», 28 декабря — «День новогодних поздравлений», 29 декабря — «День новогодних писем и открыток», 30 декабря — «День дворового карнавала», 31 декабря — «Встреча Нового года», 1 января — «День здоровья», 2 января — «День охраны окружающей среды», 3 января — «День зимних игр», 4 января — «День фестиваля снега и льда», 5 января — «День чистой зимы», 6 января — «День тепла и семейного уюта», 7 января — «Православный праздник Рождества Христова», 8 января — «День музыки», 9 января — «День народного танца», 10 января — «День национальной кухни», 11 января — «Всемирный день спасибо», 12 января — «День творчества», 13 января — «День интеллектуальных и настольных игр», 14 января — «День знаний». Кроме того, жители Башкирии могут узнать подробности, перейдя по ссылке муниципалитета республики. Организаторы сообщают, что пока календарь заполняется новогодними мероприятиям, но в скором времени все события будут опубликованы. Напомним, в этом году праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. Отметим, что в новогодние праздники будет действовать ограничения на покупку алкоголя. Они введены в прошлом году и сохранятся в этом. Так, 31 декабря, 1 и 2 января алкоголь можно было приобрести с 8 утра до 11 вечера. 3 января в магазинах продажа спиртных напитков была запрещена. С 4 по 6 января купить алкогольную продукцию можно лишь с 10 утра до 14 часов дня.

