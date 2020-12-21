В Башкирии подготовили новогодний календарь праздничных событий

В Башкирии подготовили новогодний календарь праздничных событий

Вчера, 08:49ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
На сайте «Культурный мир Башкортостана» опубликован «Новогодний календарь 2021», который включил в себя праздничные мероприятия на территории республики. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса праздничные события несколько изменили формат.

Многие мероприятия будут организованы на улице или онлайн-форме. Помимо новогодних представлений жители Башкирии смогут поучаствовать в спортивных и культурных событиях.

Каждый житель и гость региона сможет найти занятия по душе, весело и с пользой провести время со своей семьёй и близкими. Наш девиз неизменен: «Башкортостан — территория спорта, туризма, культуры и здоровья!», сообщается на сайте.

Интерактивный календарь выпускается уже второй год для удобства местных жителей. Итак, «Новогодний календарь 2021» посвящен определённой тематике — каждый праздничный день будет к чему-то приурочен:

25 декабря — «День пушистой ëлочки и подарков»,

26 декабря — «День Деда Мороза и Снегурочки»,

27 декабря — «День батыров»,

28 декабря — «День новогодних поздравлений»,

29 декабря — «День новогодних писем и открыток»,

30 декабря — «День дворового карнавала»,

31 декабря — «Встреча Нового года»,

1 января — «День здоровья»,

2 января — «День охраны окружающей среды»,

3 января — «День зимних игр»,

4 января — «День фестиваля снега и льда»,

5 января — «День чистой зимы»,

6 января — «День тепла и семейного уюта»,

7 января — «Православный праздник Рождества Христова»,

8 января — «День музыки»,

9 января — «День народного танца»,

10 января — «День национальной кухни»,

11 января — «Всемирный день спасибо»,

12 января — «День творчества»,

13 января — «День интеллектуальных и настольных игр»,

14 января — «День знаний».

Кроме того, жители Башкирии могут узнать подробности, перейдя по ссылке муниципалитета республики. Организаторы сообщают, что пока календарь заполняется новогодними мероприятиям, но в скором времени все события будут опубликованы.

Напомним, в этом году праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. Отметим, что в новогодние праздники будет действовать ограничения на покупку алкоголя. Они введены в прошлом году и сохранятся в этом. Так, 31 декабря, 1 и 2 января алкоголь можно было приобрести с 8 утра до 11 вечера. 3 января в магазинах продажа спиртных напитков была запрещена. С 4 по 6 января купить алкогольную продукцию можно лишь с 10 утра до 14 часов дня.

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