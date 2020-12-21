В Башкирии подготовили новогодний календарь праздничных событий

Напомним, в этом году праздничные каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. Отметим, что в новогодние праздники будет действовать ограничения на покупку алкоголя. Они введены в прошлом году и сохранятся в этом. Так, 31 декабря, 1 и 2 января алкоголь можно было приобрести с 8 утра до 11 вечера. 3 января в магазинах продажа спиртных напитков была запрещена. С 4 по 6 января купить алкогольную продукцию можно лишь с 10 утра до 14 часов дня.