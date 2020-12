Новый год в Башкирии в пандемию коронавируса: главное с оперативки Хабирова

Власти республики начали подводить итоги года на еженедельном оперативном совещании. Чиновники поговорили о ситуации с коронавирусом в республике, о праздновании Нового года в пандемию и о работе поликлиник и аптек в праздники.

О праздновании Дня башкирского языка Радий Хабиров начал оперативное совещание 14 декабря на башкирском языке. В своем обращении он поздравил коллег с Днём башкирского языка. - Он такой у нас необычный, мы его недавно учредили. Мы очень много внимания уделяем мероприятиям по поддержке башкирского и других национальных языков, - отметил глава республики. Об увековечивании памяти последнего воина 112-й башкавдивизии Глава Башкирии предложил правительству республики продумать меры по увековечиванию памяти последнего ветерана 112-й башкирской кавдивизии Мугина Нагаева, который скончался на днях на 103-м году жизни. - Это удивительный человек с удивительной судьбой. Он прожил долгую жизнь, пройдя такие испытания. Будет справедливо, если мы с вами это сделаем, - подчеркнул Хабиров. Мугин Нагаев - последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского и первый кавалер ордена генерала Шаймуратова. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, по состоянию на 9 часов 14 декабря в Башкирии зарегистрировано 16317 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – 154 новых случая. В стационарах находятся 756 пациентов, из них подключены к ИВЛ 12 пациентов. За прошедшую неделю на лечение в больницы поступили 199 жителей Башкирии, выписались 106 человек. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,853 млн исследований. В настоящее время для лечения коронавируса в республике развернуто 6405 коек, коечный фонд загружен на 74%. Лекарственные наборы для лечения коронавируса на дому получили 6000 жителей Башкирии. Сегодня от гриппа в Башкирии привиты более 50% населения республики. Кроме того, 13 декабря Башкирия получила еще 1900 доз вакцины от коронавируса. - Надо людям разъяснять, потому что это основное решение вопроса, чтобы мы остановили пандемию. В первую очередь, привить врачей, учителей, социальных работников. И какую-то долю волонтерам тоже нужно дать. Было бы правильно – они ходят по квартирам, непосредственно контачат, - отметил Радий Хабиров. Также Радий Хабиров поручил «заставить» предприятия вакцинироваться против гриппа, увеличить количество вакцинированных чуть ли не вдвое. - Чтобы после Нового года мы не кувыркались со всем этим в более тяжелой фазе, - подчеркнул Хабиров. Глава Башкирии отметил, что обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет дала положительный результат. По данным минздрава РБ, из-за данной меры количество заболевших существенно снизилось. В ноябре было выявлено 8200 заболевших пожилых, в первой половине декабря – уже 1028 случаев. Больше всего случаев внебольничной пневмонии среди лиц 65+ наблюдалось в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском и в Салавате, а также в Белорецком районе. В декабре все населенные пункты, кроме Уфы, вышли из «красной» зоны. Максим Забелин отметил снижение заболевания в данной возрастной группе на 22%. - В разы начали меньше болеть, продолжаем эту работу, - отметил Хабиров. О работе поликлиник и аптек в новогодние праздники Как сообщает минздрав региона, издан приказ о работе медицинских организаций в новогодние дни. Так, поликлиники будут работать с 1 по 10 января по режиму выходного дня с 8 до 17 часов. Неотложные службы будут работать с 8 до 16 часов. Круглосуточно будут работать центры КТ, амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса, ковид-госпитали. Также будет организовано взаимодействие со всеми силами, которые будут привлекаться в случае чрезвычайной ситуации. Изменится и режим работы государственных аптек. Дни 1 и 2 января для госаптек будут выходными, 31 декабря и с 3 по 8 января аптеки будут работать с 10 до 19 часов, а 9-10 января будут работать дежурные аптеки. Выдача лекарств льготникам будет осуществляться в общем окне. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За неделю в Центр поступило 3484 звонка, всего – более 19 014 звонков, большинство звонивших – из Уфы. Наиболее популярными (49,8%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по результатам тестов на коронавирус (15,8%), а также по лекарственному обеспечению и лечению коронавируса в больницах (по 7%). Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по телефону горячей линии Центра о своих родственниках, находящихся в госпиталях. Отмечается, в новогодние праздники Центр будет работать с 8 до 20 часов ежедневно. Единый номер телефона для всех районов республики — 8 (347) 218-19-19. О праздновании Нового года в Башкирии Всего на территории республики этой зимой заработают 1220 ледовых городков, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Тематика городков связана с русскими народными сказками и добрыми советскими фильмами. Установлено почти 2457 живых елей и 11 пиксельных елок. Во дворах будет оборудовано 800 катков и хоккейных коробок. В Башкирии в новогодние праздники пройдет 21 тысяча мероприятий, из них 12 тысяч в режиме офлайн и девять тысяч в режиме онлайн. Большинство из мероприятий пройдут на улице. Учреждения культуры будут работать, но с ограничениями – не более 30% заполненных мест в зале, запрет на проведение хороводов на улицах и в помещениях, а также обязательные термометрия и масочный режим. Спортивные мероприятия и соревнования будут проходить с участием не более 30 человек. Вице-премьер Ленара Иванова также заявила, что республиканская елка в текущем году не состоится, также отменено проведение Аксаковской елки в Уфе и районах республики. В этом году 780 школьников Башкирии, которые должны были посетить республиканскую елку, получат от имени главы республики новогодние подарки. Детям до 14 лет из многодетных семей с пятью и более детьми приобретено более 16400 подарков, которые можно будет получить в отделениях соцзащиты населения РБ и в центре «Семья». О финансовых итогах года в Башкирии Министр финансов республики Лира Игтисамова заявила, что в консолидированный бюджет республики за 11 месяцев 2020 года поступило 227 млрд рублей доходов, из них 145 млрд – налоговые и неналоговые доходы. В бюджет республики из этой суммы поступил 191 млрд рублей доходов, налоговых и неналоговых доходов из них 109 млрд рублей (на 18,4% меньше, чем в прошлом году). Объем федеральной поддержки Башкирии за год оценивается в 100 млрд рублей. Расходы бюджета республики за 11 месяцев составили 217,4 млрд рублей, что на 31 млрд больше, чем в прошлом году. - Проблема недополучения наших доходов во многом не связана с пандемией. Мы все-таки нашу экономику не закрывали. Мы в два раза больше получили федеральных средств. Это, конечно, помогает прожить нам этот год. Стабильная, уверенная и независимая в хорошем смысле политика минфина привела к устойчивости нашей финансовой системы республики. Мы восстановим все потери, и все будет хорошо, - подчеркнул Хабиров и объявил благодарность министру финансов и всему министерству. Послесловие - Мы скоро уходим на большие каникулы. Надо посмотреть, чтобы было организовано дежурство, людей на работе зря держать не надо, смысла в этом нет. Но чтобы кто-то был ответственный. Я сам буду в республике, на меня в какой-то день или дни можете рассчитывать. Чтобы не нарушились ни управляемость, ни оперативное руководство. Ко всему надо быть готовым. Мы с уверенностью смотрим в 2021 год, мы будем готовы к любым испытаниям, - завершил Радий Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter