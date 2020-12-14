Новый год в Башкирии в пандемию коронавируса: главное с оперативки Хабирова

В Башкирии в новогодние праздники пройдет 21 тысяча мероприятий, из них 12 тысяч в режиме офлайн и девять тысяч в режиме онлайн. Большинство из мероприятий пройдут на улице. Учреждения культуры будут работать, но с ограничениями – не более 30% заполненных мест в зале, запрет на проведение хороводов на улицах и в помещениях, а также обязательные термометрия и масочный режим. Спортивные мероприятия и соревнования будут проходить с участием не более 30 человек.