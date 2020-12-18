Радий Хабиров исполнит три новогодних желания жителей Башкирии

Радий Хабиров пообещал исполнить желания 9-летнего Михаила Манулина, который мечтает об электронном микроскопе, 15-летнего Романа Щекатурова, который на Новый год хочет получит взрослых трёхколесный велосипед. В числе счастливчиков оказалась 65-летня Татьяна Буланкина, которая загадала планшет с большим экраном.
Эти три желания я обязательно исполню, сказал Радий Хабиров.
Он также добавил, что проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, а это особенно важно в тяжелый 2020 год. По словам главы республики, в правительстве приняли решение, что каждый снимет с ёлки шар и написанное в нём желание.
А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача — чтобы это чудо состоялось, отметил Хабиров.
Напомним, в Башкирии отменили проведение традиционных новогодней ёлки главы Башкирии и Аксаковской ёлки в связи с пандемией коронавируса. Однако, несмотря на это, дети получат подарки и дипломы.