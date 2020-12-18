Радий Хабиров исполнит три новогодних желания жителей Башкирии

Радий Хабиров исполнит три новогодних желания жителей Башкирии

Вчера, 09:24ОбществоАнна КононоваPhoto: Телеграм-канал "Башкортостан сегодня"
Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». С хвойной красавицы, установленной в ГКЗ «Башкортостан», он снял три елочных шара с новогодними пожеланиями участников акции.

Радий Хабиров пообещал исполнить желания 9-летнего Михаила Манулина, который мечтает об электронном микроскопе, 15-летнего Романа Щекатурова, который на Новый год хочет получит взрослых трёхколесный велосипед. В числе счастливчиков оказалась 65-летня Татьяна Буланкина, которая загадала планшет с большим экраном.

Эти три желания я обязательно исполню, сказал Радий Хабиров.

Он также добавил, что проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, а это особенно важно в тяжелый 2020 год. По словам главы республики, в правительстве приняли решение, что каждый снимет с ёлки шар и написанное в нём желание.

А это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, которые в предновогодние дни ждут чуда. И наша задача — чтобы это чудо состоялось, отметил Хабиров.

Напомним, в Башкирии отменили проведение традиционных новогодней ёлки главы Башкирии и Аксаковской ёлки в связи с пандемией коронавируса. Однако, несмотря на это, дети получат подарки и дипломы.

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