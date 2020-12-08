Радий Хабиров объяснил свое решение о круглосуточной работе ресторанов в Новый год

По словам руководителя региона, таким способом он хотел поддержать представителей малого бизнеса.
— В основе наших решений было не то, что людям негде праздновать Новый год, вполне могут и дома отпраздновать, а исходили из того, что, если мы в новогодние дни жестко закроем рестораны, но этот вид бизнеса мы практически убьем, отметил Хабиров.
Глава Башкирии отметил, что такие же сомнения его посещали при решении вопросов работы фитнес-клубов, но их тоже в свое время решили открыть. Радий Хабиров надеется, что представители бизнеса не будут пренебрегать правилами эпидемиологической безопасности.
Напомним, в новогоднюю ночь заведения общепита будут работать круглосуточно, в дни каникул — с 6-00 до 2-00.