Радий Хабиров объяснил свое решение о круглосуточной работе ресторанов в Новый год

Радий Хабиров объяснил свое решение о круглосуточной работе ресторанов в Новый год

Вчера, 19:08ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Сегодня, 8 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии «Международной недели бизнеса». Во время своего выступления он объяснил, почему решил позволить кафе и ресторанам работать круглосуточно в новогодние праздники.

По словам руководителя региона, таким способом он хотел поддержать представителей малого бизнеса.

— В основе наших решений было не то, что людям негде праздновать Новый год, вполне могут и дома отпраздновать, а исходили из того, что, если мы в новогодние дни жестко закроем рестораны, но этот вид бизнеса мы практически убьем, отметил Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что такие же сомнения его посещали при решении вопросов работы фитнес-клубов, но их тоже в свое время решили открыть. Радий Хабиров надеется, что представители бизнеса не будут пренебрегать правилами эпидемиологической безопасности.

Напомним, в новогоднюю ночь заведения общепита будут работать круглосуточно, в дни каникул — с 6-00 до 2-00.

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