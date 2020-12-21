— Когда ему стало плохо, я положила его в наше отделение, старалась постоянно следить за его состоянием. У папы был сахарный диабет второго типа, который на фоне ковида перешел в инсулинозависимую форму. Поражение легких сперва было небольшим, но состояние стало стремительно ухудшаться, На пятый день его перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ. Вся семья молилась за его здравие, и все, кто его знал: прихожане, священнослужители, братья и сестры. Попросили еще и на Святой горе Афон о папе помолиться. Слава Богу, он пошел на поправку, и мы сейчас забрали его домой. У него подтвержденный ковид и двусторонняя пневмония. Подняться не может, сил нет совсем, постоянно лежит, но мы надемся на лучшее, — сетует дочь.