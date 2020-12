Пока в Башкирии на призыв главы минздрава Максима Забелина прийти на помощь в ковид-госпитали откликнулось не так-то много частнопрактикующих медиков. Mkset с трудом нашел одного из них. Это 27-летняя врач-терапевт из Белебея, которая «по совместительству» является супругой священника.

Мария Айдыбаева — человек, успевший за свою жизнь сломать целый ряд стереотипов. Она долго отказывалась дать интервью. Согласилась пообщаться после того, как мы пообещали не касаться околоковидных скандалов. «Чем дальше, тем страшнее». Как в Башкирии встречают вторую волну коронавируса Сегодня наш разговор будет больше об умении медиков в труднейших условиях оставаться верными профессиональному долгу, о человечности и искренности. Три месяца работы в ковидном госпитале помогли мне окончательно повзрослеть. Конечно, с опытом врачей, работающих много лет, мои впечатления не сравнятся. И все-таки мало кто в начале своей врачебной карьеры сразу сталкивался с настоящей эпидемией. С одной стороны, в душе я рада, что не сломалась от такой нагрузки, но с другой стороны, все-таки была бы счастливее, если бы этого в моей жизни не было, говорит Мария. Биография этой молодой женщины настолько необычна, что с трудом понимаешь, как в одном человеке объединились воспитание в семье священника, замужество за священнослужителем, увлечение косметологией и резкое решение бросить успешную частную практику и работать в «красной зоне» инфекционного госпиталя. Душа болит на проклятый ковид Сейчас терапевты оказались лицом к лицу с общей бедой, порой даже ближе других медиков. И молодым врачам, которые до этого «не нюхали пороха», конечно, сложнее, чем докторам в годах. — Меня приглашал на работу главный врач Белебеевской больницы еще прошлой зимой, в феврале. Ковида у нас тогда еще в помине не было, максимум — карантин по гриппу и ОРВИ. Нехватка кадров, к сожалению, ощущалась всегда. Я тогда заканчивала ординатуру и поработала в поликлинике. Потом грянула пандемия, — рассказывает Мария Айдыбаева. «Сплошняком идут тяжелые». Врач из Башкирии рассказал о дежурстве в «красной зоне» Напомним, весной Белебеевской ЦРБ очень досталось. На долечивание из Уфы туда прибыли два пожилых пациента, проходившие лечение в теперь уже печально известной РКБ имени Куватова, где случилась вспышка коронавируса и пневмонии. Как считают в Белебее, они и привезли с собой вирус, стремительно распространившийся по больнице. В итоге Белебеевская ЦРБ заняла второе место в печальном рейтинге медучреждений Башкирии, где была выявлена наибольшая заболеваемость коронавирусом, сразу после РКБ. Мы с коллегами открывали тогда «красную зону» в поликлинике. Прошли обучение оказанию медпомощи пациентам с Covid-19. Я проработала там до июня. Могу абсолютно точно сказать, что первичное врачебное звено — один из самых сложных участков работы, особенно в такие сложные времена. Весной же мы почти ничего не знали про коронавирус, а паники у населения было много, дополнила собеседница. В июне, когда первая волна коронавируса пошла на спад, Маша ушла из поликлиники и решила осуществить свою давнюю мечту — поработать косметологом. — Представляете, я тогда, в начале лета, сама еще до конца не верила в опасность коронавируса. И поплатилась — подхватила эту заразу. Мы переболели вместе с мужем, но осложнений сильных не было, относительно легко перенесли. Видимо, потому что молодые, — продолжает рассказ Мария. Мария Айдыбаева проработала косметологом меньше полугода. Photo: instagram.com Она проработала косметологом всего около трех месяцев, когда в сентябре вновь позвонил главврач центральной районной больницы Рустем Ишмурзин и попросил выйти на работу в больницу. К концу сентября уже было понятно, что вторая волна коронавируса набирает свою мощь. Я практически сразу согласилась, долго не раздумывала. Все-таки я врач по профессии, и отказать в помощи в такое трудное время сочла недопустимым. К тому же я верующий человек, и не могла поступить иначе еще и по этой причине. Плюс ранее, после болезни, я сдала анализ на антитела и удостоверилась: они у меня есть, так что риск снова заразиться был не так велик, пояснила свое решение Мария. Сразу же после поступления на работу в ЦРБ, 19 октября, её определили на двухнедельную смену в ковидный госпиталь. Пациентов с каждым днем прибавлялось. Под палаты переоборудовали физкабинет, операционный блок, соседние отделения, реанимация также стала полностью ковидной. Вновь поступающих больных клали в коридор, а каждое утро искали, куда их поместить. Очень скоро на шестерых дежурных докторов в местном ковид-госпитале набралось по 45 пациентов. Работа в СИЗе - это сегодня суровая реальность для многих медработников. Photo: instagram.com — Было очень много тяжелых больных. Психологически было нелегко. Каждому хотелось помочь, облегчить страдания, поддержать морально. Мы выматывались как физически, так и эмоционально. Помню, как у меня на руках умер первый пациент, которого не смогла откачать. Со мной тогда была истерика, я не готова была к такому. Но постепенно стала привыкать. Коллеги помогали, поддерживали. Главное — верить, что делаешь всё правильно, не очерстветь душой, — делится переживаниями Маша. Молодая женщина признается: за три месяца работы в госпитале уже столько насмотрелась на смерть и человеческое горе, что хватило бы надолго. Иные истории особенно сильно врезались в память, даже иногда снятся. Как, например, супружеская пара белебеевцев не старше 60 лет, попавших в госпиталь один за другим. Сначала в стационар попала жена с высокой температурой, а через два дня — муж. Обоим капали плазму. Жена вроде шла на поправку, в муж её тяжелел с каждым днем. Лежал в реанимации, жена ходила проверять его самочувствие, переживала, как он там. А потом внезапно ей резко стало плохо, экстренно перевели в реанимации, но не смогли спасти. Для мужа это был сильный удар, но он выкарабкался... Еще были случаи — пациенты уходили из жизни семьями: и муж, и жена, вспоминает о дежурстве Мария. Экстренно ваши Недавно и её семья пережила тяжкое испытание, когда коронавирус добрался до 56-летнего отца Марии. — Когда ему стало плохо, я положила его в наше отделение, старалась постоянно следить за его состоянием. У папы был сахарный диабет второго типа, который на фоне ковида перешел в инсулинозависимую форму. Поражение легких сперва было небольшим, но состояние стало стремительно ухудшаться, На пятый день его перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ. Вся семья молилась за его здравие, и все, кто его знал: прихожане, священнослужители, братья и сестры. Попросили еще и на Святой горе Афон о папе помолиться. Слава Богу, он пошел на поправку, и мы сейчас забрали его домой. У него подтвержденный ковид и двусторонняя пневмония. Подняться не может, сил нет совсем, постоянно лежит, но мы надемся на лучшее, — сетует дочь. В Белебеевскую ЦРБ приезжают на лечение пациенты не только из своего района, но и из других. Photo: vk.com Сейчас двухнедельных дежурств в госпитале больше нет. Врачи перешли на пятидневку, работают по десять часов в сутки. На 12 врачей-дежурантов теперь стало по 20-25 пациентов. По сравнению с октябрьской напряжёнкой стало все-таки легче. Если сравнить нынешнюю схему лечения ковидной пневмонии с той, которая была весной, видны существенные отличия. Весной, помню, запрещали пациентам принимать аспирин, а теперь его, наоборот, советуют наряду с другими антикоагулянтами и антиагрегантами для предотвращения тромбообразования (конечно, при отсутствии противопоказаний). Сейчас врачи предпочитают отказываться от назначения антибиотиков, потому что вирус адаптируется и становится к ним всё менее восприимчив, тем более при этом у пациента от антибиотиков страдает кишечник. Сейчас мы больше делаем акцент на гормональной терапии и симптоматическом лечении, когда у пациента высокая температура и прочие осложнения, чтобы максимально снизить факторы риска. Дексаметазон очень нужен, он почти незаменим при цитокиновом шторме, но такие лекарства в стационарах быстро кончаются. Ничего удивительного, что родным пациентов приходится искать его самостоятельно, разъясняет доктор Айдыбаева. По ее словам, буквально в начале декабря в больнице стало явно меньше пациентов. К сожалению, радоваться медикам долго не пришлось. Внимание, коронавирус! Какие меры предосторожности стоит принять в домашних условиях — С начала прошлой недели опять начался наплыв больных, хотя, казалось бы, морозы должны были уменьшить активность Covid-19. Лично я считаю это побочным эффектом легкомыслия людей. Расслабились на фоне новостей о том, что ситуация нормализуется, опять забыли про маски и социальную дистанцию, настроились на Новый год, побежали по магазинам, корпоративам и т.д. При этом люди до последнего не обращаются к врачам, считают, что просто переохладились или «продуло», пока уже не появятся сильная температура и одышка. Итог — Новый год в стационаре или на самоизоляции, — констатирует собеседница. Маша является патриотом своей больницы. Что бы там ни писали СМИ (в том числе и наше издание) про возможные нарушения и скандалы, она считает, что главное — профессионализм медперсонала и стремление помочь пациентам. В любой работе без нарушений не обходится. И на меня тоже жалобы поступают, и мне попадает от руководства за недоработки. Я точно решила: буду работать в больнице до конца пандемии. Увидев всё своими глазами и оценив масштаб угрозы, не могу сейчас остаться в стороне. И коллеги, с которыми я работаю, придерживаются такого же мнения, считает доктор. Что касается опасности заражения врачей, она все же считает, что зачастую это зависит от самоконтроля. Многие врачи и медсестры, заболевшие ковидом и пневмонией, по мнению Марии, проявляли неосторожность — снимали маски в «красной зоне» или недостаточно внимательно обрабатывали мобильники после выхода оттуда. В минздраве Башкирии сообщили, сколько медиков заразилось коронавирусом — Мы с коллегами часто обсуждаем эти темы. Обидно, когда медики требуют соблюдать эти требования от пациентов, а сами допускают такие промахи. И еще обидно, когда медики не получают положенные им выплаты по разным причинам, — сожалеет она. Мы поинтересовались мнения Айдыбаевой о том, много ли частнопрактикующих врачей откликнутся на недавний призыв министра здравоохранения Максима Забелина прийти на работу в ковид-госпитали. Нам для подготовки этого материала пришлось долго искать врача, который пожертвовал частной практикой и решил пойти на работу в госмедицину. Во-первых, по большому счету, медики в частных клиниках тоже не бездельничают, лечат людей, ведь другие болезни (помимо ковида) никуда не делись, и в условиях пандемии они требуют повышенного внимания. А во-вторых, все-таки решение пойти в «красную зону» — не самое простое. Но если медики из частных клиник, действительно, откликнутся на просьбу руководства минздрава, это будет по-настоящему большой и важный поступок, подчеркнула Мария Айдыбаева. Кстати, как и многие врачи, Мария общается в соцсетях со многими выписавшимися пациентами, а также с детьми и прочими родственниками тех, кого не удалось спасти. Эксперт: как перенести коронавирус в легкой форме — Спрашивают, советуются. И по поводу лечения, и просто иногда поговорить людям надо, душу облегчить. Знают, что я матушка, жена священнослужителя, обращаются за моральной поддержкой, — говорит Мария. Дочь священника и жена священника Теперь, пожалуй, самое время подробнее рассказать о внебольничной жизни Айдыбаевой, которая содержит больше всего деталей, разрушающих стереотипы. Родители Маши - батюшка Геннадий Плохов с супругой - матушкой Ольгой. Photo: vk.com Маша выросла в семье священника. Её отец — митрофорный протоиерей, настоятель Михайло-Архангельского храма в Белебее, отец Геннадий Плохов. В семье было трое детей — Маша и два брата. С будущим супругом Димитрием, почти ровесником, она познакомилась в детском православном лагере, где мужчина работал физруком. Начали общаться по окончании смены. С течением времени решили пожениться, сохранив при этом целомудрие до брака, как и полагается верующим. Шесть лет назад их обвенчал епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий и подарил на память молодоженам икону преподобного Ираклия, ставшего покровителем их семьи. Венчание Марии и Димитрия Айдыбаевых. Photo: https://nefeparhia.ru/ Через год после свадьбы Маша родила сына Кирилла, а муж принял решение принять священный сан и поступил в духовную семинарию. Вскоре его рукоположили и назначили настоятелем Дмитрие-Солунского храма в селе Надеждино Белебеевского района. Так что Мария и в самом деле является матушкой, даже если внешне не соответствует хрестоматийному образу попадьи в строгом платье и с обязательным платком на голове. Моя мама является такой матушкой, она во всем помогает папе — батюшке Геннадию. Она, кстати, тоже по образованию медик, но в медицине работать не пришлось. После замужества посвятила себя служению в храме и воспитанию детей. Вообще современные матушки часто выглядят «неформатно». Многие из них являются известными блогерами, психологами и т. д. Мое желание поработать косметологом ни у кого из членов моей семьи неприятия не вызвало, ведь я не делала операций, не меняла женщинам внешность, я заботилась о сохранении красоты и здоровья. Это была моя мечта с детства. Точно также близкие поддержали и мое решение пойти работать в «красную зону», поясняет Мария. Она не исключает, что после пандемии возобновит работу косметологического кабинета. Маше приятно при помощи таких мыслей хоть немного отвлечься от ежедневных забот по дому и больнице. Айдыбаевы: отец Димитрий, матушка Ольга и их сын Кирилл. Photo: instagram.com …Но это всё будет потом. А пока Маша уже записалась на дежурство на 31 декабря и 1 января. В ее православной семье Новый год не отмечают, больше ждут праздника Рождества Христова. Тем более — сейчас идет Рождественский пост, послабления в котором духовные наставники позволяют делать тем, кому нужны силы: отцу Марии — чтобы скорее выздоравливал, а ей самой — чтобы справлялась с нагрузками в госпитале. Конечно, пандемия нас всех изменила. Она напомнила о хрупкости человеческой жизни, заставила многое переоценить, поменять приоритеты. К сожалению, тысячелетний опыт, накопленный человечеством, подтверждает: людям свойственно со временем забывать такие важные уроки. Но лично я и мои близкие сейчас укрепились в Вере. Конечно, за эти месяцы было много утрат, и они не закончатся с новогодними курантами. Нам всем нужно набраться терпения и верить в Добро. Потому что именно Добро, которое творят люди, во многих случаях сейчас помогает спасти попавших в беду, произносит матушка и доктор Мария, и к её словам хочется прислушаться. Тем временем В ответ на запрос редакции Mkset об участии частнопрактикующих медиков в работе ковид-госпиталей заместитель министра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов (кстати, в недавнем прошлом — главный врач Белорецкой ЦРБ и замглавврача РКБ имени Куватова) пояснил следующее. Отдел государственной гражданской службы и кадров здравоохранения не ведет статистику сотрудников, принятых на работу в государственные учреждения здравоохранения из частных (коммерческих) медучреждений. Выплаты сотрудникам частных клиник, устроившихся на работу в инфекционные госпиталя или амбулаторное звено, осуществляются также, как и сотрудникам государственных медицинских учреждений, по постановлению правительства РФ №484 от 12 апреля 2020 года и по постановлению правительства РФ №415 от 2 апреля 2020 года . По состоянию на 10 декабря текущего года, по сведениям минздрава РБ, кадровый дефицит в медицинских организациях (с ковид-госпиталями) составляет 143 врача, 89 — среднего медицинского персонала, 39 — младшего медицинского персонала. Государственные медицинские учреждения Башкирии, по официальным данным, имеют необходимый, постоянно пополняемый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, а также сопутствующих средств для хозяйственной деятельности.

