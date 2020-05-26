В минздраве Башкирии сообщили, сколько медиков заразилось коронавирусом

Posted 26 мая 2020, 10:23
Published 26 мая 2020, 10:23
Modified 17 октября 2022, 20:50
Updated 17 октября 2022, 20:50
Сегодня, 26 мая, на брифинге в минздраве Башкирии глава ведомства Максим Забелин сообщил, что число медработников республики, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 300 человек.
По его словам, минздрав совместно с территориальным отделением Фонда обязательного медстрахования отслеживает каждый подобный случай. При этом проводится анализ по отдельности всех ситуаций в соответствии с существующим протоколом. Это делается, в том числе, и для того, чтобы уточнить вопрос с последующими выплатами, а также прояснить тактику лечения.
В целом по республике на сегодняшний день общее количество случаев инфицирования людей коронавирусной инфекцией достигло 2851, за сутки добавилось 79 случая.