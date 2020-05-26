В минздраве Башкирии сообщили, сколько медиков заразилось коронавирусом

По его словам, минздрав совместно с территориальным отделением Фонда обязательного медстрахования отслеживает каждый подобный случай. При этом проводится анализ по отдельности всех ситуаций в соответствии с существующим протоколом. Это делается, в том числе, и для того, чтобы уточнить вопрос с последующими выплатами, а также прояснить тактику лечения.