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Posted 26 мая 2020, 10:23

Published 26 мая 2020, 10:23

Modified 17 октября 2022, 20:50

Updated 17 октября 2022, 20:50

В минздраве Башкирии сообщили, сколько медиков заразилось коронавирусом

26 мая 2020, 10:23
Министр здравоохранения Башкирии рассказал подробнее о случаях заражения коронавирусом среди медперсонала.

Сегодня, 26 мая, на брифинге в минздраве Башкирии глава ведомства Максим Забелин сообщил, что число медработников республики, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 300 человек.

По его словам, минздрав совместно с территориальным отделением Фонда обязательного медстрахования отслеживает каждый подобный случай. При этом проводится анализ по отдельности всех ситуаций в соответствии с существующим протоколом. Это делается, в том числе, и для того, чтобы уточнить вопрос с последующими выплатами, а также прояснить тактику лечения.

В целом по республике на сегодняшний день общее количество случаев инфицирования людей коронавирусной инфекцией достигло 2851, за сутки добавилось 79 случая.

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#Общество#Новости#Вирус
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