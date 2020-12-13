Эксперт: как перенести коронавирус в легкой форме

Напомним, в Башкирии общее число жителей республики, зараженных новой коронавирусной инфекцией за весь период, начиная с марта текущего года, достигло 16163 человек. Общее число выздоровевших после инфицирования Соvid-19 достигло 13042 человек. Общее число погибших, у которых был подтвержден данный диагноз, на сегодняшний день составляет 103.