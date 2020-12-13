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Эксперт: как перенести коронавирус в легкой форме

13 декабря 2020, 10:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По мнению врачей, шанс перенести опасную болезнь без особых последствий есть у каждого.

По словам иммунолога и академика РАН Александра Караулова, шансы перенести коронавирус в легкой форме есть у тех, чей иммунитет хорошо подготовлен на момент встречи с инфекцией:

— Я придерживаюсь политики разумного применения препаратов с иммунномодулирующей активностью и вакцинации против всех респираторных заболеваний, — подчеркнул иммунолог в интервью «АиФ».

При этом применять такие препараты нужно разумно, основываясь на исследованиях об их эффективности, а не на рекламе в телевизоре.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, в Башкирии общее число жителей республики, зараженных новой коронавирусной инфекцией за весь период, начиная с марта текущего года, достигло 16163 человек. Общее число выздоровевших после инфицирования Соvid-19 достигло 13042 человек. Общее число погибших, у которых был подтвержден данный диагноз, на сегодняшний день составляет 103.

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