Радиационная угроза в Башкирии: тревожные пробы были еще в сентябре

Медиакорсеть выяснила, есть ли у жителей Башкирии поводы для беспокойства из-за выброса вредных веществ на челябинском комбинате «Маяк».

Накануне представители отделения организации «Гринпис» в России заявили о том, что намерены обратиться в прокуратуру с просьбой проверить возможный факт сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также о готовности системы мониторинга окружающей среды к новым авариям.

Фото: соцсети

Дело в том, что с 27 сентября по 13 октября в Европе поднялась суматоха после обнаружения радиоактивного облака. Именно в этот период был достигнут максимальный уровень радиации. В радиоактивное облако входил, в том числе, и особо опасный изотоп рутения-106. Об этом заявили экологические организации в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции. Данные по странам ЕС, полученные МАГАТЭ, говорят о несравнимо больших концентрациях изотопа. В Румынии она составила 145 000 мкБк/м3, в Италии - 54 300 мкБк/м3, на Украине - 40 000 мкБк/м3, в Словении - 37 000 мкБк/м3.

Поначалу под подозрение попали ряд европейских и украинских ядерных объектов, однако по мере выяснения обстоятельств стало очевидно, что, скорее всего, опасное облако принесло ветром в Европу с Южного Урала и, вероятно, зародилось оно над территорией комбината «Маяк». До того момента, пока «Гринпис» не запросил официально информацию у Росгидромета, большинство жителей страны пребывали в счастливом неведении по поводу предполагаемой экологической катастрофы. В число таких «счастливчиков» входили и жители Башкирии, которая, между тем, непосредственно граничит с Челябинской областью. От города Озерск, в котором расположен комбинат «Маяк», до границы с Башкирией всего около 100 км, а, к примеру, до башкирского поселка Месягутово по прямой 157 км.

В отчете «Гринпис», а также в опубликованном недавно бюллетене Росгидромета в качестве источника тревожной информации упоминалась также станция метеоконтроля Уфа-Дема, результаты замеров, сделанные на ней, также должны были обеспокоить специалистов. Как стало известно Медиакорсети, на станции Уфа-Дема были получены пробы и переданы в Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, где уже проводился их анализ.

- Полученные пробы мы передаем в Екатеринбург не каждый день, они копятся и отправляются на анализ в конце месяца, таков порядок работы, - пояснила Медиакорсети начальник центра мониторинга окружающей среды ФГБУ "Башкирское УГМС" Марина Юнусова. – У нас нет лаборатории, необходимой для проведения такого анализа, так что мы сами можем узнать результаты анализов только после того, как они будут сделаны в Екатеринбурге и отправлены в Москву, где сводится воедино информация со всех регионов страны.

Хранилище делящихся материалов на комбинате "Маяк". Фото: соцсети

Представители Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, видимо, уже испытавшие натиск журналистов, дать свои разъяснения отказались, предложив прислать им официальный запрос.

Уточним, что химический комбинат «Маяк» расположен в закрытом городе Озерске Челябинской области. До 1990 года он был известен как Челябинск-40, позже - как Челябинск-65. Некоторое время тому назад на радиохимическом заводе ПО «Маяк» приступили к переработке облученного ядерного топлива реакторов Ростовской атомной станции. Как предположили некоторые эксперты, при неосторожном обращении с атомными «карандашами» - так атомщики называют тепловыделяющие элементы (твэлы), - могла произойти утечка рутения-106, о которой так ничего и не было бы известно, если бы не забеспокоились европейцы.

Тем временем «Новые Известия» 11 ноября опубликовали комментарий министра общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко по поводу возможной радиационной угрозы, связанной с южно-уральским рутением-106:

- Мы не подтверждаем информацию о каких-то скачках или выбросах радиации. Радиационный фон у нас мониторится постоянно. Кстати, сейчас как раз исполняется 60 лет аварии на комбинате «Маяк» (так называемая «Кыштымская трагедия» 1957 года, когда при взрыве на хранилище радиоактивных отходов на «Маяке» погибли более 200 человек - ред.). Возможно, кто-то что-то не так понял. И если следующим шагом после этого будет требование предоставить данные о работе наших режимных предприятий в закрытом административном образовании, то в этом случае речь уже может идти о промышленном шпионаже.

При этом, как сообщают «Новые Известия», в Челябинске уровень опасности из-за неблагоприятных метеоусловий подняли до второго. Жителям Челябинска и Екатеринбурга рекомендовано меньше бывать на улице, плотно закрывать окна, пить больше воды и увлажнять помещения. Известно, что за последние дни жители среднего Урала написали в экологические инстанции несколько сотен сообщений. Главная претензия: неприятный запах «химии». Были сделаны замеры: состав формальдегида в воздухе превышен в 2,5 раза, фенола - в 1,5 раза. Рутений 106 не замеряли.

РИА Новости сообщили со ссылкой на Росгидромет, что специалисты данного ведомства не ищут причину повышения уровня рутения-106, поскольку его концентрация была значительно ниже допустимой и не представляла никакой опасности для населения. Допустимая для безопасности концентрация рутения составляет около 4,4 беккерель на кубический метр, в данных мониторинга она в 100 раз меньше.

- Изотоп этот при повышенной концентрации несет опасность для сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системы. Но нынешнее количество рутения в воздухе не опасно, - пояснил эксперт по вопросам ядерной безопасности Герман Лукашин.

Вопрос о том, является ли источником происхождения рутения-106, напугавшего половину Европы, именно челябинский комбинат «Маяк», пока остается открытым. Есть предположение, что источником рутения мог стать упавший на землю и разбившийся космический спутник.

- Думаю, что падение спутника вряд ли удалось бы скрыть от экспертов других стран. Так что эта версия мне кажется не очень состоятельной. Вполне возможно, что и комбинат «Маяк» не является источником выброса этих радионуклеидов. Помимо него, на Урале и так хватает оборонных предприятий, в том числе и с ядерным уклоном. Например, не так давно была опубликована информация о том, что на объекте «Златоуст-40», находящемся тоже в Челябинской области, где-то в районе Трехгорки и Юрюзани, и также занимающемся ядерным производством, проводился демонтаж устаревшего оборудования. Подобные ситуации тоже могут стать источником повышенной безопасности, - считает доцент Башгосуниверситета, кандидат географических наук Инбер Япаров.

- В этой ситуации меня, как специалиста, гораздо больше встревожила бы информация о том, что пробы на радиоактивность отправляются на анализ из Башкирии раз в месяц, - уточнил он. - При наличии такого количества объектов, представляющих радиационную опасность, включая не только промпредприятия, но и перевозимые по железной дороге опасные грузы, мне думается, что пробы следует отсылать на анализ хотя бы еженедельно. В любом случае с радиацией шутить нельзя. И замалчивать информацию о радиационной ситуации также нельзя, потому что это связано со здоровьем людей.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

Для справки