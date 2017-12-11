Ученые опровергают версию о происхождении рутения с упавшего спутника

Рутений не имеет к военным спутникам никакого отношения.

Присутствие изотопа рутения-106 в атмосфере над рядом регионов России и стран Европы все еще остается топовой темой для СМИ. Особенно после того, как в качестве возможного его источника был представлен один из спутников. Однако, как оказалось, данная версия не выдерживает никакой критики. Об этом сообщили "Новые Известия".

Напомним, что «космическую» версию выдвинули члены комиссии, побывавшие на комбинате "Маяк" в Челябинской области, предположив, что выброс рутения могла спровоцировать авария со спутником.

В то же время академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что ему неизвестны космические аппараты, в состав которых входят топливные элементы с присутствием изотопов рутения-106. Вдобавок за падением спутников с радиоактивными элементами всегда внимательно наблюдают как отечественные, так и иностранные наземные службы. А в период появления рутениевых облаков нал Европой никаких падений зафиксировано не было.

По данным одного из ведущих специалистов в ядерно-космической сфере, доктора технических наук, профессора Игоря Острецова, в России были всего две аварии с аппаратами, оснащенными ядерными энергетическими установками, и обе случились в прошлом веке. При этом про спутники, содержащие рутений-106, ученый никогда не слышал.

Таким образом главным подозреваемым в засорении атмосферы земли радиоактивным изотопом продолжает оставаться комбинат "Маяк". Однако солидная комиссия из Москвы старательно отвергла данную версию.