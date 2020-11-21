В России одобрили перераспределение средств на выплаты за первенцев

Правительство России одобрило перераспределение субвенций на ежемесячные выплаты, которые предназначены семьям с первенцем. Субвенции будут направлены региональным бюджетам России на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.