Правительство хочет пересмотреть выплаты по замороженным пенсионным накоплениям

В Министерстве труда предложили Пенсионному фонду пересмотреть условия единовременных выплат по пенсионным накоплениям, замороженным с 2013 года.

Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов отметил, что речь идет о новом пороге выплат. При этом законодательно данное решение пока не оформлено, пишет infox.ru. По словам Пудова, необходимо привязать данные выплаты не к размеру страховой пенсии, а к МРОТ. В настоящее в время в нашей стране действуют разные возрасты для страховой и накопительной пенсий, поэтому в ПФР при назначении накопительной «виртуально» рассчитывает страховую. В СМИ появилась информация, что в Министерстве труда предложили назначить единовременную выплату пенсионных накоплений гражданам, у которых пенсия (накопительная) не превышает 20% МРОТ. Сейчас они положены тем, у кого накопительная часть пенсии не превышает 5% назначенных государством страховых выплат.

