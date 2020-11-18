Правительство хочет пересмотреть выплаты по замороженным пенсионным накоплениям

По словам Пудова, необходимо привязать данные выплаты не к размеру страховой пенсии, а к МРОТ. В настоящее в время в нашей стране действуют разные возрасты для страховой и накопительной пенсий, поэтому в ПФР при назначении накопительной «виртуально» рассчитывает страховую.