Правительство хочет пересмотреть выплаты по замороженным пенсионным накоплениям

Правительство хочет пересмотреть выплаты по замороженным пенсионным накоплениям

Вчера, 22:35ОбществоPhoto: pixabay.com
В Министерстве труда предложили Пенсионному фонду пересмотреть условия единовременных выплат по пенсионным накоплениям, замороженным с 2013 года.

Заместитель главы Минтруда Андрей Пудов отметил, что речь идет о новом пороге выплат. При этом законодательно данное решение пока не оформлено, пишет infox.ru.

По словам Пудова, необходимо привязать данные выплаты не к размеру страховой пенсии, а к МРОТ. В настоящее в время в нашей стране действуют разные возрасты для страховой и накопительной пенсий, поэтому в ПФР при назначении накопительной «виртуально» рассчитывает страховую.

В СМИ появилась информация, что в Министерстве труда предложили назначить единовременную выплату пенсионных накоплений гражданам, у которых пенсия (накопительная) не превышает 20% МРОТ. Сейчас они положены тем, у кого накопительная часть пенсии не превышает 5% назначенных государством страховых выплат.

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