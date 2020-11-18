Минтруд России предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Напомним, на сегодняшний день накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счету есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, то деньги выдаются единовременно.