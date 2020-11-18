Минтруд России предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд России предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Вчера, 18:47ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Минтруд предложил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются не единовременно, а ежемесячно и пожизненно.

Минтруд предложил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются не единовременно, а ежемесячно и пожизненно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в Пенсионный фонд России.

Ведомство попросило ПФР «проработать» изменение условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений с участниками рынка. В частности, единовременную выплату предлагают осуществлять в том случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда.

Напомним, на сегодняшний день накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счету есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, то деньги выдаются единовременно.

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