Минтруд России предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд предложил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются не единовременно, а ежемесячно и пожизненно.

Минтруд предложил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются не единовременно, а ежемесячно и пожизненно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в Пенсионный фонд России. Ведомство попросило ПФР «проработать» изменение условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений с участниками рынка. В частности, единовременную выплату предлагают осуществлять в том случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда. Напомним, на сегодняшний день накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счету есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, то деньги выдаются единовременно.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter