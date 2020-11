В России ветеранам войны хотят выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году

Дополнительную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны предложил назначить к Новому году член Общественной палаты России Султан Хамзаев в честь 75-й годовщины Победы.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев написал письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина с просьбой назначить дополнительную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны к Новому году. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на RT. Дополнительную выплату размером в 10 тыс. руб. предложено приурочить к 75-летию Победы. По словам Султана Хамзаева, юбилейный год омрачила пандемия коронавирус, а карантинные меры повлияли на привычное течение жизни людей. По его мнению, данная выплата станет действенным подспорьем ветеранам для праздничного стола. Напомним, 9 мая 2020 года исполнилось 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Владимир Путин в феврале текущего года подписал указ, согласно которому ветераны, инвалиды, участники ВОВ и члены их семей получат единовременную выплату в размере 50-75 тыс. руб.

