В России ветеранам войны хотят выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев написал письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина с просьбой назначить дополнительную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны к Новому году. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на RT.