В России ветеранам войны хотят выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году

В России ветеранам войны хотят выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году

Вчера, 11:47ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Дополнительную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны предложил назначить к Новому году член Общественной палаты России Султан Хамзаев в честь 75-й годовщины Победы.

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев написал письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина с просьбой назначить дополнительную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны к Новому году. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на RT.

Дополнительную выплату размером в 10 тыс. руб. предложено приурочить к 75-летию Победы. По словам Султана Хамзаева, юбилейный год омрачила пандемия коронавирус, а карантинные меры повлияли на привычное течение жизни людей. По его мнению, данная выплата станет действенным подспорьем ветеранам для праздничного стола.

Напомним, 9 мая 2020 года исполнилось 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Владимир Путин в феврале текущего года подписал указ, согласно которому ветераны, инвалиды, участники ВОВ и члены их семей получат единовременную выплату в размере 50-75 тыс. руб.

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