Круглый стол в Уфе: Новый закон не даст дольщикам снова обмануться
Государство начнет строго контролировать застройщиков.
Изменения в 214-й закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» вступят в действие с 1 июля этого года. Об этом говорили на круглом столе, организованном Государственным комитетом по строительству и архитектуре Башкирии, прошедшем на ВДНХ в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ.
Изменения, надо сказать, достаточно серьезные и, вполне возможно, они, наконец-то, прекратят такое явление, как обманутые дольщики. Хотя, безусловно, все зависит от последних. Тем не менее, изменения следующие:
- Работать с дольщиками, то есть, привлекать деньги простых граждан, строить дома за счет будущих владельцев квартир смогут только те организации, которые имеют соответствующий опыт не менее трех лет.
- Если строительная организация (застройщик) решит строить дом, привлекая средства будущих владельцев квартир, это должно быть единственным видом его деятельности. Больше ничем другим он не сможет заниматься, никакой другой коммерческой деятельностью.
- Застройщик должен иметь в своем названии слова «Специализированный застройщик», без этого никак.
- Проектная документация на строительство должна пройти экспертизу. Это касается даже малоэтажного строительства.
- У 1 застройщика на 1 объект застройки может быть только 1 разрешение. Объект при этом может иметь несколько домов, то есть, на одном земельном участке может быть несколько домов. Но разрешение на этот объект должно быть одно. И пока этот объект полностью не сдан и не принят, разрешения на другое строительство не будет.
- У застройщика должно быть собственных средств на строительство дома в размере не менее 10 процентов от общей проектной стоимости объекта. Эти деньги должны лежать на счете в уполномоченном банке. Именно так: банк должен быть не абы какой, а уполномоченный.
- Все действующие лица по одному объекту – заказчик, застройщик – должны иметь расчетный счет в одном уполномоченном банке.
- Если застройщик привлекает кредиты и займы, они могут быть только целевые, то есть на конкретную цель, связанную с долевой застройкой объекта.
- Застройщик не может выступать учредителем (соучредителем) других коммерческих организаций.
- Руководитель, главный бухгалтер и некоторые другие руководители застройщика не должны иметь некоторые виды судимости и не должны иметь субсидиарную ответственность, исполненную меньше трех лет.
На самом деле изменений больше, все они указаны в законе, название и ссылка на который есть в начале заметки. Будущим дольщикам, прежде чем заключить договор долевого участия в строительстве, необходимо внимательно изучить этот закон и еще более внимательно изучить всю подноготную застройщика.