В России выделили еще 61,8 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

Дополнительные средства направлены в регионы в связи с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на данную выплату.

Правительство России выделило еще 61,8 млрд руб. регионам для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение, которое подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Дополнительные средства направлены в регионы в связи с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на данную выплату. В частности, их число уже превысило 4,2 млн. Отметим, что с ноября получение выплаты на детей упрощено. Теперь граждане могут не предоставлять сведения об алиментах — необходимая информация будет содержаться в системе межведомственного электронного взаимодействия. Напомним, в октябре Мишустин распорядился выделить дополнительно более 8,8 млрд руб. для регионов на детские выплаты. Ранее в январе текущего года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей. Эти выплаты стартовали 1 июня. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, сообщало правительство.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter