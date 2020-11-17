В России выделили еще 61,8 млрд рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет

Напомним, в октябре Мишустин распорядился выделить дополнительно более 8,8 млрд руб. для регионов на детские выплаты. Ранее в январе текущего года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил установить ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для малоимущих семей. Эти выплаты стартовали 1 июня. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума на ребенка — около 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, сообщало правительство.