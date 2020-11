В правительстве РФ подписали распоряжение о выделении из бюджета более шестидесяти миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.

Газета “Известия” сообщает, что, согласно документу, в регионы будет дополнительно направлено почти шестьдесят два миллиарда на выплаты семьям с детьми. В правительстве данное решение аргументировали тем, что в регионах стало больше детей, чьи родители и опекуны имеют право на получение социальной поддержки. Отмечается, что на данный момент число семей с несовершеннолетними детьми, имеющими право на соцпомощь, превышает четыре миллиона.

