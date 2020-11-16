В России выплатят пособия соцработникам, которые ухаживают за больными коронавирусом

В России выплатят пособия соцработникам, которые ухаживают за больными коронавирусом

Вчера, 17:35ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Более 2,5 млрд направят на выплаты сотрудникам домов престарелых и других соцучреждений, которые работают с заразившимися коронавирусом.

Правительство до конца текущего года выделит более 2,5 млрд на выплаты сотрудникам домов престарелых и других социальных учреждений, которые работают с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова главы правительства Михаила Мишустина во время заседания президиума совета по противодействию коронавирусу.

Премьер-министр РФ также отметил, что более 15 млрд руб. уже было выделено на транспорт для перевозки больных и людей с подозрением на COVID-19.

Напомним, предусмотреть стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, которые на фоне распространения коронавируса находятся в зоне особого риска, распорядился президент России Владимир Путин. В октябре Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 11,2 млрд руб на выплаты медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией.

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