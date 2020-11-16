В России выплатят пособия соцработникам, которые ухаживают за больными коронавирусом

Правительство до конца текущего года выделит более 2,5 млрд на выплаты сотрудникам домов престарелых и других социальных учреждений, которые работают с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на слова главы правительства Михаила Мишустина во время заседания президиума совета по противодействию коронавирусу.