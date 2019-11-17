В Уфе хотят полностью обновить троллейбусный состав за два года

Первый вице-премьер РБ Андрей Назаров поручил подготовить предложения по полному обновлению троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака в течение двух лет и привлечь к этому проекту Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

Напомним, в рамках форума делегации Башкирии и Молдовы подписали соглашения о взаимном сотрудничестве, в рамках которого планируется открыть совместное производство троллейбусов.