В Уфе хотят полностью обновить троллейбусный состав за два года
Сегодня, 14:14ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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По словам руководства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», сегодня троллейбусный парк практически выработал свой ресурс.
Первый вице-премьер РБ Андрей Назаров поручил подготовить предложения по полному обновлению троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака в течение двух лет и привлечь к этому проекту Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.
Напомним, в рамках форума делегации Башкирии и Молдовы подписали соглашения о взаимном сотрудничестве, в рамках которого планируется открыть совместное производство троллейбусов.
Ранее в столице Башкирии шли разговоры о развитии электробусов, но впоследствии от идеи отказались, отдав предпочтение троллейбусам с возможностью автономного хода, которые производятся в Уфе на базе кузовов автобусов «НефАЗ» под торговой маркой «Горожанин».
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