МУЭТ: эксплуатация электробусов в Уфе невозможна

В Уфе, похоже, поставили крест на идее развивать электробусы. Об этом сообщил «Башинфом» со ссылкой на источник в МУЭТ.

Одной из главных причин называются слишком низкие температуры в зимнее время, а также недостаточный (не более 80 км) ресурс пробега при полной зарядке батареи, составляющей. Не добавляет преимуществ проекту также и малый срок службы аккумуляторов российского производства - около 2-2,5 лет, а также необходимость формировать инфраструктуру для подзарядки батарей на конечных остановках маршрутов.

Напомним, крупносерийный выпуск электробусов ведется на заводе «НефАЗ». Больше всего их приобретают для Москвы, которая в мае текущего года стала лидером по количеству этого вида транспорта на улицах. В других городах России электробусов меньше, это объясняется, в том числе, и их ценой, превышающей 30 млн рублей.